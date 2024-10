Fuchs o učeniku zbog kojeg djeca nisu u školi: 'Ponašaju se kao da je neki kriminalac'

Predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Grada Zagreba održali su sastanak sa stručnom službom škole u koju je premješten učenik zbog čijeg se nasilnog ponašanja u drugoj zagrebačkoj školi ispisao cijeli razred.

Podsjetimo, problematični učenik koji je premješten u drugu školu, i ovdje radi probleme, vulgarno se izražava, pokazuje djeci srednji prst, štipa ih za stražnjicu i spominje teme seksualnog sadržaja. Zbog njega, roditelji ni u petak, ni ponedjeljak, nisu poslali svoju djecu u školu, s tim da u ponedjeljak u školu nisu išla ni djeca drugih četvrtih razreda te škole u znak podrške razredu koji je primio problematičnog učenika. U školu nije došlo oko 700 djece.

Ministar je ogorčen

O svemu se oglasio i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

- Nismo očekivali da će se nakon prvog dana škole stvoriti situacija kao da je to dijete nekakav kriminalac koji je ubio nekoga. Što da radimo? To dijete baciti u zatvor, to je osnovna škola, četvrti razred. Prihvaćamo da se on neadekvatno ponaša, on je dijete koje normalno sudjeluje u nastavi, inteligentno odgovara i shvaća nastavni proces, on ima nedolično ponašanje. Zbog toga je i odlučeno da ima asistenta - istaknuo je Fuchs. Ministar je rekao kako je točno da roditelji nisu poslali djecu na nastavu.

- To je pritisak na sustav da se to dijete makne iz škole, to ti je takva poruka, hajdemo neku balvan-revoluciju bez razgovora. Mi ćemo razgovarati s roditeljima. sa svima, tu nema dileme, ali što očekujete da bi sustav trebao napraviti. Pojavit će se situacija upravljanja školom iz dvorišta - kazao je Fuchs.

U večernjim satima treba se održati roditeljski sastanak razreda kojeg učenik pohađa, kao i sastanak s vijećem roditelja škole, na kojem su roditeljima trebali biti prezentirani konkretni daljnji koraci s ciljem što uspješnijeg rješavanja situacije.

- Mi ne znamo što se planira, u prvoj smjeni nije došlo pola učenika u školu, a prema dogovoru roditelja, tako će biti i u poslijepodnevnoj smjeni - izjavio je jedan od roditelja. Dodao je kako je za 19 sati zakazan sastanak vijeća roditelja na kojemu će vidjeti hoće li im Ministarstvo i Grad ponuditi kakvo rješenje.

Žele da se pomogne učeniku

Roditelji, koji zbog nasilničkog ponašanja učenika, u petak nisu svoju djecu poslali u školu te su se okupili na prosvjedu, naglašavaju da se bore za prava svoje djece ali i problematičnog učenika, kojemu je potrebna stručna pomoć.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u petak je apeliralo na roditelje i ostale koji žele doprinijeti rješavanju tog slučaja na empatiju i ljudskost, napominjući da je riječ o djetetu koje ima 10 godina, te je poručilo da školi stoje na raspolaganju za svu pomoć.

Oko 20 roditelja u petak se okupilo na mirnom prosvjedu ispred škole, a bili su i na razgovoru s ravnateljem. Nakon sastanka su nam rekli kako je ravnatelj poručio da ne želi u medije. Nismo ga mogli dobiti telefonski niti jučer.

Razočarani ravnateljem

- Nije nam ponudio gotovo ništa. Rekao je da nam ne može pomoći i da mora nekako zbrinuti to dijete. A što je s našom djecom? Koga on štiti? Ranije nam je izgledao kao razuman čovjek, ali sada izgleda kao da štiti roditelje tog dječaka - govorili su uglas ljutiti roditelji u petak nankon sastanka s ravnateljem. Dodali su da ne žele ništa loše dječaku zbog kojeg se podigla hajka, te da bi voljeli da mu se pomogne na adekvatan način.

- Zašto ga ne odvedu u neku primjerenu ustanovu. Ne mogu ga seliti iz škole u školu. Tako se neće riješiti njegovo problematično ponašanje. Radi li netko od institucija s njegovim roditeljima, psiholozi ili socijalni radnici? Dijete sigurno nije samo od sebe postalo takvo - zaključuju ogorčeni roditelji. Tvrde da neće odustati od namjere da zaštite svoju djecu od problematičnog učenika.