Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je u srijedu da broj školske djece zaražene covidom 19 raste, ali da je u relativnom odnosu taj rast mnogo manji nego u općoj populaciji te da su škole prešle na C model nastave u šest županija u kojima je najviše zaraženih.

"Prekjučer je bilo šestotinjak zaražene djece, te brojke rastu, ali u relativnom odnosu daleko manje nego u općoj populaciji", rekao je ministar novinarima prije užeg kabineta Vlade, dodavši da je trenutačno najviše zaraženih u šest županija u kojima su škole prešle na C model nastave, dok se pet županija "jako dobro drži", no postoji mogućnost da se situacija pogorša i u ostalim županijama.

"Što se tiče škola, od samoga početka ponavljamo da sve škole mogu istoga trenutka preći na C model. U njima je sve spremno, samo treba najaviti roditeljima kako bi se znali pripremiti na to da djeca ostaju kod kuće. Što se tiče gradiva, ono se kontinuirano snima. Nismo prestali snimati kada je situacija bila bolja, nego smo nastavili dalje i tako ćemo nastaviti do kraja školske godine", rekao je Fuchs.

Istaknuo je kako je bitno da u svim županijama maturanti idu u školu te da se svugdje preporučuje da u školu idu djeca od 1. do 4. razreda osnovne škole te je još jednom apelirao na učitelje, učiteljice i svo tehničko osoblje da se striktno pridržavaju uputa koje su dobili na početku.

Škole nisu glavni i i ključni izvor širenja virusa, odnosno "epidemiološke bombe", ali zaraza se, naravno može širiti, rekao je Fuchs.

Na napomenu novinara da su u Istri većina osoba u samoizolaciji učenici ili nastavno osoblje, ministar je odgovorio kako, kada se pojavi jedan slučaj u razredu, obično cijeli taj razred ide u samoizolaciju. "To su onda jako veliki brojevi djece koja odlaze u samoizolaciju, a da pritom imate jedan ili dva slučaja zaraze u razredu. Tako velik broj u općoj populaciji ne vidite", dodao je.

Što se tiče mogućnosti da se potpuno prijeđe na online nastavu, ministar je istaknuo kako ima županija u kojima je situacija dobra. "Zašto bismo onda tu djecu ostavljali kod kuće? No, opcija ostaje i dalje", dodao je.