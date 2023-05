Furdek Hajdin: 'Vodostaji rijeka u Karlovcu su u padu, ali smo na oprezu zbog novih oborina'

Vodostaji karlovačkih rijeka padaju, Kupe s jučerašnjih 847 na 828 centimetara i Korane s 852 na 840 centimetara, ali je krajnja budnost potrebna i dalje zbog najave novih oborina, rekla je u četvrtak nakon sjednice županijskog Stožera CZ-a karlovačka županica Martina Furdek Hajdin.

POGLEDAJTE VIDEO:

Županija je od nacionalne razine dobila svu potrebnu pomoć u borbi s poplavama, uključujući i pomoć vojske, rekla je Furdek Hajdin, ističući kako smatra da se oslanjanjem samo na vlastite snage ne bi mogli tako "uhvatiti u koštac s ugrozama" koje su pogodile županiju.

Poplave diljem županije

Poplava je, osim Karlovca, pogodila Dugu Resu, Ogulin, Slunj, Vojnić, Barilović i Tounj. Sustav obrane od poplave je u izgradnji, ali ekstremna je kiša poplavila tristotinjak dvorišta, a u nekima je prodrla i u stambeni prostor. Kada se voda povuče, popisat će se objekti u kojima je nastala šteta i - ako bude trebalo - proglasit će se stanje elementarne nepogode, rekla je županica.

Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić rekao je kako je poznato da je u Karlovcu voda ušla u 54 kuće, ponegdje samo u podrume, a ponegdje, dodao je, i u dnevne boravke.

Najavio je da će se, čim to bude moguće, u suradnji s Crvenim križem krenuti u isušivanje kuća te je najavio pomoć u sanaciji šteta, osim one po proceduri elementarne nepogode, i to se posebno odnosi na građane koji žive na nebranjenom području, gdje sustav obrane od poplave još nije završen.

Naime, izgradnja je u tijeku, 11 kilometara nasipa je podignuto i pokazalo se da je obranio od poplave Mostanje, Malu Švarču i Logorište, još se 12 kilometara završava, a zatim se ide u gradnju još deset kilometara nasipa i zidova.

Izvanredno stanje

Po najnovijim podatcima Stožera Grada Karlovca, zbog visokog vodostaja rijeka, Kupe koja je u jednom trenutku dosegnula 847 centimetara i Korane s 852 centimetra, i dalje je na snazi izvanredno stanje.

Voda je ušla u 54 obiteljske kuće te znatno više u gospodarske objekte u naseljima Gradcu, Cerovcu Vukmanićkom, Vodostaju, Husju, Orlovcu, Gornjem Mekušju, Brođanima, Kobiliću i Brodarcima.

Zatvoreno je 20 cesta i izolirano je više karlovačkih naselja. Svi kojima je u takvim uvjetima potrebna pomoć mogu nazvati 112 i 193, javiti se povjerenicima Civilne zaštite u svojemu mjesnom odboru ili gradskoj četvrti te Stožeru (stozer.cz@karlovac.hr ili broj 099 5284 728).

Najčitaniji članci