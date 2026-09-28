NASTAVAK 'NAKAZA' GALERIJA Anna Dujić na sudu: 'Vikale su i gurale kameru!'

Na sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Anni Dujić, kćeri moćnog HDZ-ovca i bivšeg šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, optuženoj u 'Aferi Nakaze'. Dujić se tereti za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju jer je tijekom velikog požara kod Skradina u srpnju 2024. odbila policajki stati na policijskoj blokadi, a potom joj je pred televizijskim kamerama uputila prijetnje i uvrede, zbog čega joj prijeti do osam godina zatvora. Svjedočila je i bivša reporterka RTL-a. 'Vikale su i gurale kameru!', izjavila je za nju i majku.

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