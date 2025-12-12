Obavijesti

JEZIVI 'OTOK GRIJEHA'

GALERIJA Ovo su nikad viđeni prizori s Epsteinova imanja

Demokrati iz Odbora za nadzor Zastupničkog doma objavili su u petak novi set fotografija pronađenih na imanju pokojnog financijaša Jeffreya Epsteina, otkrivajući širok i utjecajan krug muškaraca koji su u različitim razdobljima bili povezani s njim. Među prepoznatljivim licima nalaze se Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, Steve Bannon, Richard Branson, bivši predsjednik Harvard Universityja Larry Summers te odvjetnik Alan Dershowitz.
Little Saint James, the small private island formerly owned by the late financier Jeffrey Epstein
Foto Marco Bello
Foto: Marco Bello
