GALERIJA Ovo su nikad viđeni prizori s Epsteinova imanja

Demokrati iz Odbora za nadzor Zastupničkog doma objavili su u petak novi set fotografija pronađenih na imanju pokojnog financijaša Jeffreya Epsteina, otkrivajući širok i utjecajan krug muškaraca koji su u različitim razdobljima bili povezani s njim. Među prepoznatljivim licima nalaze se Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, Steve Bannon, Richard Branson, bivši predsjednik Harvard Universityja Larry Summers te odvjetnik Alan Dershowitz.
Foto: Marco Bello
Odbor je objavio 19 fotografija za koje tvrdi da potječu iz Epsteinove ostavštine, a koje prikazuju prizore iz privatnih prostora, druženja i društvenih događanja.
Iako su mnogi od navedenih pojedinaca i ranije javno dovođeni u vezu s Epsteinom, novi materijali ponovno otvaraju pitanja o dosegu i prirodi njihovih odnosa s osuđenim seksualnim prijestupnikom.
Jedna od najneobičnijih fotografija prikazuje zdjelu kondoma s karikaturom Donalda Trumpa i natpisom “Trumpovi kondomi $4.50”, uz slogan “I’m huge”.
Na drugoj se pak Trump nalazi u društvu skupine žena čija su lica zacrnjena.
Ostale fotografije bilježe susrete Stevea Bannona i Billa Clintona s Epsteinom i Ghislaine Maxwell, kao i Billa Gatesa s bivšim princom Andrewom.
Nijedna od objavljenih fotografija ne prikazuje seksualno nedolično ponašanje niti maloljetne osobe. Prema navodima Odbora, nije poznato kada su materijali nastali niti tko ih je snimio.
