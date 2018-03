'Ganuo me': Razbio joj prozor, a nakon 10 godina se ispričao

Ganuo me u dušu. Ni u snu nisam očekivala ovakvo nešto, da ću nakon deset godina doživjeti da netko dođe i ispriča se. Pa to je predivno. Plakala sam kao kišna godina, priča mi Lucija Felbar (68).

Na Silvestrovo prije deset godina tri mladića snježnom grudom razbila su joj prozor u prizemlju kuće u zagrebačkoj Dubravi. U četvrtak joj je jedan od njih pozvonio na vrata, ispričao se i dao joj novac za davno obavljeni popravak razbijenog prozora.

- Te Stare godine bila sam sama doma. Odjednom sam čula prasak i lom stakla. Tri mladića od otprilike petnaest godina gađali su kuću grudama, a jedna je doletjela u prozor i razbila ga - prisjeća se Lucija.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nakon nezgode bila je jako tužna. Kaže da stvar nije bila u razbijenom staklu nego u tome što je bila zima i blagdani, pa nije mogla pronaći majstora koji je radio. Prozor je za prvu ruku zalijepila selotejpom kako joj ne bi puhalo. Nakon nekoliko dana popravila ga je i, kako kaže, ostavila to sve iza sebe. No u četvrtak joj je na vrata pokucao jedan od mladića. Pitao ju je je li prije deset godina imala razbijen prozor. Odgovorila je potvrdno.

- Tad mi je priznao da je on taj koji mi je razbio prozor. Rekao je da ga peče savjest, da bi se htio ispričati i odužiti te mi platiti štetu jer je sad u financijskoj mogućnosti. Zanimljivo, razgovarali smo baš pred ovim prozorom jer inače ne puštam nepoznate u kuću - oduševljeno priča Lucija.

Kaže da ni u najluđim snovima nije očekivala takvo nešto te da ju je najviše začudilo što se mladić sjetio nje nakon cijelog desetljeća. Kaže da je na kraju razgovora bila toliko dirnuta njegovom gestom da se rasplakala.

- Potpuno su me preplavile emocije. Ne poznajem ga inače, no uljepšao mi je dan. O mladima se često mogu čuti loše stvari, da su svakakvi, da piju, puše i drogiraju se, no ovo je stvarno odlično. Taj dečko je svijetli primjer drugim mladim ljudima - govori Lucija.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kroz gromoglasan smijeh napominje da je mladić, iz ženskoga kuta gledanja, “pravi komad”.

- Vjerujte mi, kad ja to kao baka kažem, onda je stvarno zgodan - napominje.

Pretpostavlja da je sportaš jer je na ramenu nosio veliku sportsku torbu. Za popravak prozora mladić je Luciji ponudio 500 kuna, no ona nije htjela uzeti sve i inzistirala je da joj da samo 200 kuna. Toliko je otprilike platila popravak. Oboje su bili uporni, na kraju joj je dao 200 kuna, a nakon što je otišao, Lucija je vidjela da joj je na prozoru ostavio preostalih 300 kuna.

- Od srca mu veliko hvala, neka samo ostane tako dobar. Da je više takvih, svijet bi bio ljepše mjesto - zaključuje.