Gardašević: 'Izbor novih sudaca mora biti do prosinaca ili će slijediti blokada Ustavnog suda'

Za desetero sudaca Ustavnog suda osmogodišnji mandat istječe 7. lipnja, nadležni saborski Odbor za Ustav još nije raspisao javni poziv za izbor novih ustavnih sudaca. Sabor je na stanci do 11. lipnja, a informacija kada će se sazvati sjednica matičnog odbora po ovom pitanju za sada nema. Čelnik odbora Ivan Malenica nije nam odgovorio na pozive i poruke. Ustav omogućava da se sucima Ustavnog suda mandata produži najdulje do šest mjeseci, ako do isteka mandata novi sudac nije stupio na dužnost ili nije izabran. Mandate do početka lipnja imaju Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Rajko Mlinarić, Davorin Mlakar i Miroslav Šumanović, a prema spomenutoj odredbi na funkciji mogu biti do početka prosinca.

Za izbor sudaca Ustavnog suda ključan je dogovor oporbe i vlasti, jer se suci biraju dvotrećinskom većinom. Ako bi se biralo svih deset članova Ustavnog suda, većina i oporba bi vjerojatno predložile po pet kandidata. Postoji i ideja u SDP-u da se pristupi izboru samo šest članova, a pla je da sud više ne može rutinski presuđivati u prilog Vladi Andreja Plenkovića i HDZ-a, budući da je za odluke Ustavnog suda potrebno minimalno sedam glasova sudaca. Ustavni stručnjak Đorđe Gardašević stava je da bi se trebala popuniti mjesta svih sudaca, kojima istječe mandat. Napominje kako se taj posao mora odraditi do prosinca i da za to ima dovoljno vremena.

- Ako nema izbora sudaca do prosinca imat ćemo zaista ozbiljnu situaciju u kojoj Ustavni sud ne može funkcionirati. Njegova osnovna funkcija je da ocjenjuje ustavnost zakona i drugih propisa, a to može tek ako ima minimalno sedam sudaca. Situacija u kojoj ne bi imali deset sudaca znači blokadu Ustavnog suda i na neki način ustavnu krizu - jasan je Gardašević.

Navodi kako bi to u parlamentarnoj demokraciji, koja počiva na ustavnom sudovanju, bilo nedopustivo.

- Sabor koji ne bi izabrao suce i osigurao funkcioniranje Ustavnog suda znači ne samo svojevrsnu blokadu sustava nego i nedopustiv napad parlamenta na Ustavni sud - poručuje profesor ustavnog prava.

Odvuče li se cijela stvar do jeseni napominje kako to onda treba biti top prioritet iako je stava da bi se takve stvari trebale rješavati bez pritiska. To što ćemo Sabor ide na ljetnu stanku ih ne ne sprječava da se primjerice sazove i izvanredna sjednica. 