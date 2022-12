Gazda zatvorio 'anti-HDZ' kafić: Neću više biti rob politike i nek država lijepo ostane bez poreza

Mnoge Riječane iznenadila je vijest o zatvaranju cocktail bara Three Monkeys, koji je postao i nacionalno poznat tijekom pandemije koronavirusa nakon što je njegov vlasnik, nezadovoljan tadašnjim korona mjerama i ograničenjem rada, zabranio ulazak članovima HDZ-a. O "fajruntu" ih je, čestitajući im Božić, putem društvenih mreža obavijestio vlasnik Tomislav Kovačević.

"Uf, ovo je preteško, ali i neminovno. Slomljena srca Vas obavještavamo da ćemo biti tu za vas još samo kratko. Puni smo emocija i prelijepih sjećanja ali je vrijeme da naše mjesto prepustimo nekoj drugoj priči. Ponosni na svoj uspjeh i grad kojeg smo uspjeli učiniti ljepšim odlazimo uzdignute glave.Terase u gradu su u puno više kolora, ponuda je kvalitetnija a naši gosti zadovoljniji. Ali eto, naše vrijeme je došlo. Dođite, nazdravite skupa sa nama za jedan kraj i neki novi početak" - stoji u njegovoj objavi.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Koji su razlozi zatvaranja te da li oni imaju veze s tadašnjom javnom svađom s vladajućima, jesu li ga možda bombardirali nekakvim inspekcijama ili kaznama, otkrio nam je sam Kovačević.

- Generalno ne, no imaju veze s načinom vođenja politike i odlukama koje se slamaju na našim leđima. Jednostavno ne želim više biti rob ovakvog načina rada, politike i represivnog državnog aparata. Postalo je nemoguće namiriti sva poskupljenja poput struje, vode, najma, a porez da ni ne spominjem. Samo usporedbe radi jedna Grčka je na nula posto, Italija na deset Švicarska na osam, a mi na 25 posto PDV-a, plus prirez od 3 posto i eto nas na 28 posto, pa vi vidite. Teško je tu imati dovoljno prostora za namiriti sve troškove i plaće kvalitetnih radnika. Postalo je neisplativo tako raditi. S druge strane ljudi šutke prolaze preko svega toga, a kad ugostitelj digne cijenu kave za par kuna svi bruje o tome i na nas vlasnike se baca drvlje i kamenje. I ja se onda gostima moram ispričavati zašto sam morao dignuti cijenu. To meni nije normalno, ne mogu tako raditi i zato zatvaram, pa neka grad ostane bez još jednog lokala, država bez poreza i svako svome - kaže Kovačević dodajući kako je jedan od razloga i korona, koja je ostavila ogroman trag. Ljudi, kaže, sve manje izlaze, a i oni koji izlaze nisu njegova klijentela.

- Ja sam u svom lokalu nudio određenu kvalitetu i digao ponudu na jednu višu razinu, Mnogi poslije mene su slijedili taj trend i konkurencija je uzela danak. Kokteli više nisu toliko interesantni i grad je možda premali da bi mogao "progutat" sve te danas, mome slične lokale - kaže Kovačević, koji se teška srca rastaje od svoje "bebe".

Naime, njegov kafić, poznat po iznimnoj kvaliteti usluge, zanimljivom uređenju interijera i eksterijera, specifičnim koktelima, uredio je kompletno sam.

- Sve što vidite u ovom lokalu napravio sam svojim rukama, sa starim rukavicama i starim aparatom za zavarivanje. Nisam od onih koji voze Bentley-a, niti imam višak lokala pa da me za sve boli briga, nego sam u ovaj uložio svog sebe pa možete misliti kako mi je. Ali to je život, idemo dalje - kaže Tomislav koji je odlučio smanjiti stres na nulu te se baviti profitabilnijim poslom i okrenuti se nečem drugom što ljudi traže. No o tome će, tajanstveno kaže, kad za to bude vrijeme.

- A tko zna, možda ponovo budemo opet skupa, život je čudan i nepredvidiv.

Vaši majmuni! - zaključuje u pozdravu na svom profilu poznati riječki ugostitelj.

