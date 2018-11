Prijatelji stari, gdje ste? Ivica traži pomoć kako bi izašao van

Ivica Todorić trenutačno zaista nema taj novac. Mi smo se nadali da ćemo moći nekom nekretninom premostiti taj problem, u tom pravcu smo i napravili određene pripreme, ali sad s ovim iznosom ćemo se morati pomučiti, rekao je Gazdin odvjetnik Čedo Prodanović. Za televiziju N1 dodao je kako će to biti određeni problem. Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je, naime, preinačilo odluku suca istrage u dijelu koji se odnosi na jamstvo. No odlučilo je kako Gazda ne može nekretninama jamčiti da neće pobjeći nego da je u igri za izlazak na slobodu samo keš. Na ovu odluku obrana i tužiteljstvo nemaju se pravo žaliti.

Podsjećamo, Todorić je prošli tjedan na ročištu na Županijskom sudu u Zagrebu na kojem se odlučivalo o istražnom zatvoru ponudio 118.000 funti jamčevine kako bi se branio sa slobode. No sudac istrage odbio je iznos viši od milijun kuna smatrajući kako to nije dovoljna garancija da nekadašnji vlasnik Agrokora, osumnjičen da je iz koncerna izvukao više od 1,4 milijarde kuna, neće pobjeći.

- Ponudili smo jamčevinu i sve uvjete koje je gospodin Todorić imao u Engleskoj kad je bio na uvjetnoj slobodi i pridržavao ih se godinu dana, ali nakon svega zaključili smo da naša dva pravosuđa nisu isto, da je kod nas bitno viši standard i da jamčevina mora biti bitno viša - zaključila je tad odvjetnica Jadranka Sloković. U srijedu je izvanraspravno vijeće zaključilo da se i jamstvom, uz odgovarajuće mjere opreza, može polučiti ista svrha kao istražnim zatvorom.

Prijatelji stari, gdje ste?

Tako da Ivica Todorić, kad prikupi 7,5 milijuna kuna, može izaći iz zatvora, no neće smjeti napuštati Zagreb, a morat će i na sudu položiti putovnicu. Todoriću su računi u banci blokirani kao i njegova četvrtina Kulmerovih dvora i druge nekretnine.

Njegovu sinu Anti u kaznenom postupku u kojem je osumnjičen s ocem i bratom Ivanom imovina nije blokirana, no postoji zabilježba Sberbanka i Agrokora u civilnom postupku u kojem tvrde kako Ivica Todorić nije mogao darovati tri četvrtine Kulmerovih dvora svojoj djeci. Nekad najbogatiji čovjek u zemlji na vrhuncu svoje moći imao je puno prijatelja i poznanika.

- Ima prijatelje, ali milijun eura nije mala stavka. Imam i ja puno prijatelja, ali ne znam koji bi to mogao. On možda ima neke bolje - odgovorio je odvjetnik Prodanović na pitanje hoće li Todoriću prijatelji posuditi novac. Dodao je i da bi njegov klijent, ne uspije li sakupiti novac za jamčevinu, mogao ostati do godinu dana u pritvoru.

- Istražni zatvor po normalnim predmetima traje šest plus šest mjeseci, to je zakonska odredba. Ovo je pesimističko pitanje, probat ćemo naći novac - zaključio je Prodanović.

Dosadašnji rekorderi što se tiče iznosa jamčevina koje su morali sakupiti imali su novac ili prijatelje koji su spremno uskočili u pomoć. Zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću 15 milijuna kuna jamčevine posudio je njegov tadašnji odvjetnik Marijan Hanžeković. Zdravko Mamić uspio je prikupiti 14 milijuna kuna, a bivšem premijeru Ivi Sanaderu 2011. pomogli su prijatelji. Za Ćaću su jamčevinu prikupili njegovi prijatelji. Bivši predsjednik Sabora Luka Bebić garantirao je svojom kućom u Komarni da Sanader neće bježati, Mario Zubović “dao” je svoj stan u Zagrebu, Jerko Rošin stan u Splitu, a Mirjana Sanader založno pravo na trećinu njihove kuće u Kozarčevoj ulici u Zagrebu. Bivši nogometaš Tomo Šokota i još dvojica pridodali su još 300.000 eura u gotovini i Sanadera su pustili da se brani sa slobode. Todoriću sad predstoji sakupljanje novca kako bi na slobodi mogao pripremati obranu. U srijedu je u tužiteljstvu tri sata iznosio obranu kao osumnjičenik u predmetu Agrokor. Na pitanja tužiteljstva nije odgovarao jer, ustvrdila je njegova odvjetnica Jadranka Sloković, s obzirom na situaciju u istražnom zatvoru nema uvjeta za pripremanje obrane.

Nezgodno je u pritvoru

- Sukus njegove obrane je davanje jednog konteksta i pokušaja objašnjenja situacije vezane za sustav rada Agrokora i, naravno, demantiranje navoda optužbe, a to se može znati tek kad se sagleda poslovanje Agrokora u cijelosti, a ne izvođenjem po segmentima i onda kriminaliziranje pojedinih segmenata - rekao je odvjetnik Čedo Prodanović. Todorić je sa sinovima Ivanom i Antom, ali i 12-ero Agrokorovih menadžera te revizora, osumnjičen zbog nezakonitog pribavljanja više od 1,1 milijarde kuna iz Agrokora. Istraga je naknadno proširena i zbog zajmova što ih je investicijski fond Nexus Private Equity Partneri preko tvrtke Nexus ulaganja dao Agrokoru. No obranu u predmetu Nexus Ivica Todorić nije iznosio.

Samo milijuni

Dao sam jamčevinu jer sam smatrao da nema osnove čak ni za to da se Bandića pozove na ozbiljan informativni razgovor, a kamoli da dođe do uhićenja, objasnio je odvjetnik Marijan Hanžeković u “Otvorenom” u ožujku 2015. zašto je dao jamčevinu.

I keš i kuća

Za obranu sa slobode Zdravko Mamić je na sudski račun svojedobno položio nešto više od 6,3 milijuna kuna u gotovini, dok je u zemljišnim knjigama upisano založno pravo na kuću.

Ćiro se povukao

Kad je Reno Sinovčić završio u pritvoru, Miroslav Blažević javno je obećao da će dati novac za njegovo puštanje. Kasnije se povukao, odnosno nije platio.

Tema: Akcija Agrokor