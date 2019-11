Gdje ih prebaci? Neki vrhunski sportaši postali su monstrumi

Američki ragbijaš i milijunaš Aaron Hernandez osuđen je na doživotni zatvor jer je hladnokrvno upucao čovjeka, ali nije on jedini veliki sportaš koji je završio iza rešetaka. Posebno je bolestan slučaj Rae Carrutha koji je naručio ubojstvo djevojke koja je bila osam mjeseci trudna s njegovim djetetom. Oni nisu jedini. Mike Tyson je tri godine bio u zatvoru zbog silovanja, O. J. Simpson u zatvoru je bio zbog oružane pljačke, a niz se nastavlja.

Ako je čovjek osuđen za ubojstvo bez da je pronađeno oružje, bez evidentnih dokaza i bez pravog motiva, riječ je o doista posebnom slučaju. Ako je presuda takva da je čovjek poslan u doživotni zatvor bez prava na žalbu, slučaj je ultraposeban. A ako je dotični čovjek 25-godišnji Aaron Hernandez, igrač footballa i multimilijunaš, potpuno je jasno zašto je ova presuda posljednjih dana okupirala američku javnost. Zbog boljeg razumijevanja uvodnog pasusa treba se malo vratiti u prošlost. Hernandez je rođen u malom Bristolu, Connecticut, i portorikansko-talijanskog je podrijetla. Otac mu je bio lokalna sportska zvijezda, ali je isto tako bio i sitni kriminalac koji je svoju moć dokazivao uličnim tučama te je bio poznat pod nadimkom “kralj”. Kad je dobio dva sina, tata Hernandez se smirio i odgajao je djecu čvrstom rukom usmjeravajući ih prema sportu. Nažalost, umro je kad je Aaron imao 16 godina i od tada je mlađi sin izgubio nit. Izvana, na prvi pogled, sve je bilo u redu - Aaron se nastavio baviti footballom, regrutiralo ga je sveučilište Florida i tamo je proveo tri godine, da bi ga na NFL draftu izabrali New Englands Patriotsi. Ali tek u četvrtoj rundi jer ga je nekoliko klubova zaobišlo zbog njegova sumnjivog karaktera i aktivnosti koje nemaju veze sa sportom. Hernandez se pod vodstvom veličanstvenog trenera Billa Belichicka dobro razvijao te su mu statistike postajale sve bolje i bolje.

Potpisao je petogodišnji ugovor s Patriotsima

U prvoj sezoni, 2010., bio je najmlađi aktivni igrač NFL-a, a s vremenom je Belichick našao posebnu ulogu za njegovu “tight end” poziciju. Na ljeto 2012. potpisao je novi petogodišnji ugovor s Patriotsima vrijedan 40 milijuna dolara, ali je početkom 2013. odigrao svoju posljednju utakmicu i ostatak ugovora je otišao u vjetar odmah nakon dizanja optužnice. U probleme sa zakonom Aaron je ušao još kao student. Prvo je udario zaposlenika restorana i trajno mu je oštetio sluh, ali je to bilo riješeno izvansudskom nagodbom. Potom je bio umiješan u pucnjavu, ali je kao maloljetnik odbio razgovarati s policijom i nikad nije bio optužen. Ispitivan je 2012. u vezi s dvostrukim ubojstvom u “sumnjivom” dijelu Bostona, South Endu (taj slučaj ponovno je na sudu). Godine 2013. propucao je lice poznanika dok su se vozili u autu nakon svađe u jednom striptiz baru, za što suđenje još traje. Taj ga je tip, Alexander Bradley, policiji zbog toga prijavio tek četiri mjeseca nakon incidenta - ljudima koji su ga okrvavljenog našli uz cestu rekao je da “nema pojma” tko ga je upucao. Ukupno je još šest ljudih vezanih uz Hernandeza optuženo po raznim osnovama zbog njegovih kriminalnih aktivnosti. I tu dolazimo do ovog svježeg slučaja.



Aaron je tip koji puši marihuanu i snubi dadilju vlastite kćeri

Optužba je za početak uspjela dokazati karakter Hernandeza, iako je sutkinja Garsh nekim svojim odlukama čak išla na ruku obrani - on je tip koji neprekidno puši marihuanu (opskrbljivala su ga tri muškarca koja su s njim bila u društvu te noći), on je tip koji snubi dadilju vlastite 2-godišnje kćeri, on je tip koji je u tajnosti rentao apartman kako bi varao svoju zaručnicu, on je tip koji bježi s parkinga izbjegavajući platiti dolar i pol... A u nedostatku očitih dokaza potom je optužba tijek događaja rekonstruirala pomoću 14 nadzornih kamera u Hernandezovoj kući i oko nje, bezbrojnih telefonskih razgovora i poruka, često napisanih u slengu i iskrivljenog značenja, otisaka obuće, tragova guma i čahura na mjestu ubojstva te u (rentanom) autu koji je vozio ubojica. Točno su rekonstruirali čak i svaki detalj ilegalnog nabavljanja oružja - ne samo revolvera kojim je ubojstvo počinjeno - za Hernandeza; sve: tko ga je nabavio, pod kojim uvjetima, kako je plaćeno, na koji je način dopremljeno iz Floride i Kalifornije. Uz ispitivanje 132 svjedoka! Među ostalima su svjedočili i trener Belichick (prilično neodređeno, ali uz opasku da je popunjavao momčad tražeći alternativu za Hernandeza) i vlasnik Patriotsa Kraft, čiji je iskaz - vrlo vjerojatno - pomogao optužbi, jer je upravo on naložio Hernandezu da ne dolazi u kompleks Patriotsa kako centar ne bi postao meka za novinare.

Među ostalima, pred porotu je izašla i Hernandezova zaručnica Shayanna Jenkins, koja je besramno, ali i vrlo neuvjerljivo, lagala pokušavajući zaštititi zaručnika i sačuvati vlastiti način života. Recimo, snimkama je dokazano kako je upravo ona iz kuće iznijela revolver kojim je ubojsto počinjeno, ali je uspjela izgovoriti kako “joj je Aaron rekao da se otarasi te kutije, ali ne zna što je bilo u njoj i ne sjeća se gdje je bacila kutiju”. Revolver je, naime, bio u kutiji. A zbog lažnog svjedočenja, pred porotom je izrekla 29 laži, i sama će izaći pred sud. Motiv je ostao nedorečen. Zapravo je riječ o sukobu u noćnom klubu Bostona - ali bilo je lako utvrditi da motiv i nije presudan za momka s takvom prošlošću te takvim karakternim osobinama. Hernandez i ubijeni Odin Lloyd - inače potencijalni Hernandezov šogor jer je hodao sa sestrom njegove zaručnice - porječkali su se oko dadilje, a to su potvrdili svjedoci iz noćnog kluba. Hernandez i dva prijatelja su iz njegove kuće otišli pokupiti Lloyda. Zajedno su se odvezli do parka, možda je bolje reći zapuštenog zemljišta, gdje je Lloyd ubijen. Propucan je pet puta, a od toga je dva metka dobio kad je već ležao na zemlji. Zašto? Znao je previše o Hernandezovim aktivnostima. I zato više nije živ. A Hernandez i prijatelji već su dva sata nakon ubojstva bili kod bazena kraj Hernandezove kuće pijuckajući i igrajući se s njegovom kćerkicom. Nakon njezina rođenja, dvije godine prije, Hernandez je za Boston Globe izjavio: “Ovo je promijenilo moj život i na sve ću od sada gledati drugačije. Ne mogu više biti mladi i nemirni Aaron”. Iz ove perspektive - užasan cinizam na račun vlastitog djeteta. Taj isti Hernandez pronađen je 2017. mrtav u zatvorskoj ćeliji u Massachusettsu. Počinio je samoubojstvo, zatvorski stražari pronašli su ga obješenog.

Istraživanja pokazuju da između 60 i 80 posto NBA i NFL igrača bankrotira

Na kraju balade, što to može natjerati čovjeka da odbaci život kakav svi sanjaju? Baviti se onim u čemu si dobar i što voliš, imati slavu i praktički neograničenu količinu novca? Karakter? Okolnosti? Prošlost? Okolina? Kako čovjek dođe od 40 milijuna dolara do 36 sati zasjedanja porote? Relevantna istraživanja pokazala su da između 60 i 80 posto NBA i NFL igrača bankrotira unutar pet godina nakon umirovljenja, iako zarađuju prosječno između 1,9 i 5,1 milijun dolara po sezoni.

Vjerojatno je najpoznatiji primjer Antoine Walker jer je izašao u javnost sa svojim problemima želeći pomoći ostalima na sličnom putu u propast. To je košarkaš koji je uspio spiskati zaradu od 110 milijuna dolara. Tri su osnovna razloga za brzo “drobljenje” novca: želja za određenim stilom života, želja za brzinom i komocijom u dobijanju određene usluge prije nego cijena usluge i percepcija sljedećeg čeka koji će sigurno doći.

Walter je imao na plaći između 30 i 70 'pratitelja', ni sam nije znao koliko

Spomenuti Walker je, recimo, imao na plaći između 30 i 70 “pratitelja”, ni sam nije znao reći koliko točno. Profesionalni sportaši su laka meta za sve vrste žicara. Aaron Hernandez je odmah nakon suđenja prebačen u zatvor koji je dva kilometra udaljen od kompleksa Patriotsa. Ostat će zapamćen po brutalnosti i hladnokrvnosti kojom je počinio zločin, kao i bahatosti koju je pokazao nakon što ga je prvi put nakon zločina posjetila policija - tada mu se nije trznuo ni jedan facijalni mišić. Ali nije on jedini veliki sportaš sa zatvorskim iskustvom. A nije ni najbogatiji… Boksač Mike Tyson odležao je zbog silovanja, a bankrotirao je unatoč zaradi od 300 milijuna dolara. Ni danas se ne zna točno je li se silovanje “crne Miss Rhode Islanda” doista dogodilo ili je porota tako presudila zbog lošeg Tysonova imidža i arogantnog nastupa na sudu, potpuno ignorirajući promiskuitetnu prošlost misice, ali je sigurno da je bio osuđen na šest, a izašao je nakon tri godine. Potom je čak i povratio dvije (od tri) titule svjetskog prvaka. Tyson je odgrizao Holyfieldu komad uha u ringu, Tyson je otpjevao “In The Air Tonight” Phila Collinsa u “Mamurluku”... Atletičarka Marion Jones, osvajačica olimpijskih zlata, posjetila je zatvor zbog korištenja stimulansa, a oduzeta su joj sva priznanja. NFL zvijezda Michael Wick bio je u zatvoru 21 mjesec zbog organiziranja borbi pasa. Mercury Morris je bio igrač neporaženih Miami Dolphinsa iz ‘72., a deset godina potom bio je poslan u zatvor na tri godine zbog dilanja droge.

Također NFL zvijezda, O.J. Simpson je još u zatvoru - na zadovoljstvo mnogih - ali ne zbog planetarno praćenog procesa vezanog uz ubojstvo bivše supruge iz ‘94. i ‘95., nego zbog oružane pljačke i otmice koji su uslijedili. Upravo je O.J. Simpson “prvi među jednakima” na ovoj listi sportaša kriminalaca. Kao prvo - on je doista bio veličanstven igrač, uvršten je u dvije Kuće slavnih - sveučilišne i profi - a još statistički drži neke rekorde, iako je s igranjem footballa završio 1979. Kao drugo - imao je relativno ozbiljnu “civilnu” karijeru i nakon završetka igračke karijere: tko se to ne sjeća njegovih uloga u trilogiji “Goli pištolj”? I kao treće - njegov bijeg ulicama Los Angelesa praćen kamerama iz helikoptera majka je svih TV realityja. Čak i prijenos NBA finala ‘94. je prekinut zbog toga! Odluka “nije kriv” na “suđenju stoljeća”, a tu je odluku uživo vidjelo oko stotinu milijuna Amerikanaca, ponovno je podijelila SAD na rasnoj osnovi - Afroamerikanci su smatrali da je ispravna, a ostali su smatrali da je loša i nepravedna. Evo još jednog bizarnog detalja - u timu Simpsonovih branitelja bio je i Robert Kardashian. Ne samo kao branitelj, nego i kao prijatelj Simpsona, otac notorne Kim, “prve stražnjice društvenih mreža”. Poslije, u jednom intervjuu, sad već pokojni tata Kardashian je ustvrdio da “ima nekih dilema oko Simpsonove nevinosti”, iako je O.J. čak i spavao u njegovoj kući u to vrijeme. A odrekao se odvjetničke licence odmah po okončanju procesa.

Adams je ubijena, dijete je spašeno, ali uz trajno oštećenje mozga

Idemo dalje s imenima - Sherman Williams je nekako osjećao da ne zarađuje dovoljno kao igrač Dallas Cowboysa pa je paralelno dilao drogu kako bi imao za kruh i mlijeko. Posebno je bolestan slučaj Rae Carrutha (football). On je naručio ubojstvo žene koja je bila osam mjeseci trudna s njegovim djetetom. Cherica Adams je ubijena, a dijete je spašeno, ali uz trajna oštećenja mozga. Lista je duga i preduga, a nama ne preostaje drugo nego čuditi se i zgražati nad tom listom. “Đe smo mi, a đe je svijet…”, da parafraziramo one stare Nadrealiste.