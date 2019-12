'Gdje si bio kad je grmilo? Neki su tada tamburali po Americi!'

Nakon što je Miroslav Škoro na današnjem skupu u Lisinskom HDZ-ovcima poručio da će on biti njihov predsjednik, HDZ se oglasio službenim priopćenjem, a iz Sinja mu je odgovorila i sama predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

- Ja sam predsjednica Hrvatske, predsjednica svih hrvatskih državljana, bili oni u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, u iseljeništvu ili manjine u susjednim hrvatskim državama. Što se tiče autentičnog HDZ-a, pitam se otkud to najednom. Ja sam u svojoj domovini od svojega rođenja bila i u najtežim vremenima, početkom devedesetih. Nekad treba pitati gdje si bio kad je grmilo, neki su tamburali po Americi, dok smo mi ovdje davali potporu svojim ljudima, svojoj vojsci, svojim oružanim snagama. A kad je riječ o HDZ-u, trenutno kao predsjednica naravno nisam član, međutim, nikada nisam okrenula leđa HDZ-u niti sam u stranci bila zbog političkog profita. Pridružila sam se stranci krajem osamdesetih godina kao pokretu za koji sam prepoznala da je pokret za slobodnu i neovisnu Hrvatsku, rekla je predsjednica, prenosi N1.

Odgovorila je i Zoranu Milanoviću, koji ju je prozvao rekavši da kao ministrica u Sanaderovoj Vladi nije bila u Vukovaru.

- Kao građanka bila sam u Kninu i u Vukovaru. Netom nakon oslobođenja Knina, mislim da je to bilo dva dana nakon oslobođenja Knina, u Vukovaru nakon završetka mirne reintegracije, odvela sam svoju djecu da vide to stratište u Vukovaru, da se to nikada ne ponovi i ja ću i kao građanka uvijek odlaziti i u Knin i u Vukovar, rekla je Grabar Kitarović.

- Gospodinu Milanoviću mogu reći, za njega vrijedi sve živo, i Tuđman i Tito i komunizam, odnosno socijaldemokracija i suverenizam, što god mu odgovara, pa i jastog u Taču.

Predsjednica se osvrnula i na današnju objavu uz fotografiju Gorana Pauka kojom je protukandidatima poručila da će - pasti.

- To je u čast gospodinu Goranu Pauku s kojim sam bila jučer, on je bio taj koji je pogodio dva jugoslavenska zrakoplova i mislim da je to bila prekretnica u ratu protiv Hrvatske. Shvatili smo da mi znamo, možemo i hoćemo, a i sad vam kažem, Hrvatska zna tko je kada se i gdje borio i Hrvatska zna tko može, hoće, zna, mora i želi bolje, zaključila je predsjednica.