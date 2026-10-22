Gdje završava otpad iz Gospića? Radna skupina traži odgovore od Holcima i inspektorata

Radna skupina za praćenje kvalitete zraka u Koromačnu i dalje traži odgovore nadležnih institucija i dodatna očitovanja Holcima oko oporabe gospićkog otpada, posebno odvija li se nad cjelokupnim procesom oporabe nadzor Državnog inspektorata, izvijestili su u četvrtak. S obzirom da još nije zaprimila ranije tražene odgovore od Državnog inspektorata, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i resornog Ministarstva Radna skupina smatra kako nema potpunu sljedivost o količinama i tokovima otpada od društva Holcim Hrvatska d.o.o. i Državnog inspektorata, priopćeno je nakon sastanka.

Stoga ističu kako mogu jedino utvrditi da Holcim Hrvatska d.o.o. nastavlja s oporabom a Državni inspektorat pozivaju da u cijelosti nadzire taj proces.

Radna skupina će, dodaje se, zatražiti od Holcima Hrvatska d.o.o. odgovore u kojem se razdoblju odvija probni rad, te dostavu priloga koji su bili sastavni dio prijave pokusnog rada, kao i odgovor o razlozima zašto su podaci o polusatnim emisijama od 7. listopada u 14 sati nedostupni na stranicama Informacijskog sustava zaštite zraka.

Također ih zanima koliko je i u kojem razdoblju preuzeto i oporabljeno u probnom radu pretkalcinatora goriva iz otpada (SRF) iz Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, te spaljuje li se otpad iz Gospića u rotacijskoj peći ili u pretkalcinatoru.

Radna skupina također predlaže Skupštini Istarske županije angažiranje vanjskih stručnjaka radi što kvalitetnije realizacije zaključka koji su prihvaćeni. Podsjećaju da su osnovani za praćenje rada cementare Koromačno te nemaju kapaciteta za širenje djelokruga kako bi se praćenjem obuhvatili ostali potencijalni onečišćivači na području Istarske županije.