General o pozivima MORH-a: Vojni rok nije ukinut, zamrznut je. Sutra ga već možemo vratiti

Dio građana se uznemirio ovih dana zbog poziva MORH-a pripadnicima pričuvnog sastava Oružanih snaga, a riječ je o građanima koji su prošli vojnu obuku te su starosti između 20 i 55 godina života. U tom pozivu priopćava im se 'ratni raspored'.

Obavezni vojni rok ukinut je još daven 2007., a Hrvati sve više zaziru od vojnih obaveza.

- Ne možemo reći da je sigurnost Hrvatske ugrožena, ali sigurno možemo reći da ovo pitanje trebamo pripremiti itekako ranije, posebno po pitanju dizanja pričuve koje smo mi zamrznuli, a ne ukinuli vojni rok. To znači da jednom odlukom Vlade, Sabora, sutra se može donijeti odluka da se ponovno uvede. Kako znamo sve zemlje u okružju imaju obvezan vojni rok. Sigurnost Hrvatske ovisi o pričuvi. Kad smo imali pričuvu dobili smo Domovinski rat - rekao je za HRT umirovljeni general Marinko Krešić, iz Hrvatskog generalskog zbora.

Krešić kaže kako kod nas postoji loša promidžba služenja Hrvatske vojske zbog čega dolazi do toga da mladi neće u vojsku.

- Međutim, mi nismo dovoljno razgovarali što taj ročnik znači za sigurnost, što on znači za hrvatski narod za institucije hrvatske države, što on znači za okruženje. Svi smo se hvalili ulaskom u NATO. Kišobran je pokriven. Hrvatska u EU. No mi i dalje nemamo predstavnika NATO-a. Već godinu i 3 mjeseca smo nepopunjeni iz razloga naše razjedinjenosti Vlade i ureda predsjednika. To nije ugled Hrvatske i hrvatskog naroda - rekao je Krešić.

Ponovio je da su ovi pozivi redovna zadaća Ministarstva obrane da budu informirani gdje su, kojoj se jedinici javiti u slučaju bilo kakve uzbune i da imaju prigovor savjesti - ako ne žele ići.

