General Stipetić dobio svoj trg: 'On je i u smrti veći od njih...'

Ni ja nisam znao da se u subotu otkrivala ploča na ogulinskom trgu koji će od sada nositi ime Petra Stipetića.

- Pročitao sam to i šokirao se. Mislim da su na otvorenju trebali biti i ministar obrane, i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, i državni vrh. General Stipetić ipak je to zaslužio, komentirao nam je jučer general Rahim Ademi.

Grad Ogulin odao je počast generalu Hrvatske vojske i heroju Domovinskog rata tako što trg u centru njegova rodnoga grada od sada nosi njegovo ime. Iako je na proslavu Dana grada i proglašenja trga pozvan državni vrh, stigla su samo dva izaslanika.

- Poslali smo službene pozive i Uredu predsjednice i Uredu predsjednika Vlade, kao što to činimo svake godine. No oni se zbog ranije preuzetih obaveza nisu odazvali nego su na svečanosti bili izaslanik ministra obrane, viceadmiral Robert Hranj, i savjetnik ministra branitelja. To je velik događaj jer je general Stipetić jedan od najvećih i najboljih generala Domovinskog rata i državni vrh je trebao doći i odati mu počast - rekao je gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović.

General Petar Stipetić, složit će se mnogi, uvijek je bio prvi, a zadnji. Izvrstan operativac i strateg, jedan od rijetkih generala kojima se predao cijeli korpus. Naime, pukovnik vojske Krajine Čedo Bulat na Baniji kod Topuskoga general pukovniku Petru Stipetiću predao je 8. kolovoza 1995. godine 21. kordunski korpus i čestitao Hrvatskoj vojsci na pobjedi. Iako je 1991. godine napustio JNA, priključio se Hrvatskoj vojsci i iz Domovinskog rata izašao bez ijedne mrlje, država se nakon rata maćehinski odnosila prema generalu Stipetiću.

Potvrđuje to i bivši ministar hrvatskih branitelja Predrag Fred Matić.

- Njega HDZ nikad nije volio jer je bio vojnik, nije se htio petljati u politiku i nije imao ničiju stranačku iskaznicu. Vrlo je nekorektno što nitko od državnog vrha nije nazočio otkrivanju spomen ploče u ogulinskom parku. Ali svaka im čast, ostali su dosljedni u tom nevoljenju Stipetića čak i nakon njegove smrti. Čak i u smrti pokazuje da je veći od svih njih. Klanjaju se ratnim zločincima, a čovjeka s kojim se mogu ponositi zataje - ogorčen je bivši ministar branitelja Predrag Matić.

