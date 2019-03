Gimnazija učeniku odbila sliku na kojoj se ljube dva muškarca

Učeniku iz Gimnazije Vladimira Nazora iz Zadra odbili su likovni rad kojim se prijavio na Županijsku smotru Art dizajna u organizaciji zadarske Škole primijenjene umjetnosti i dizajna.

Tema je bila “Umjetnik kao kritičar vremena”, a učenik je u svojem radu odlučio kritizirati odnos hrvatskog društva prema LGBT zajednici.

Kako javlja Srednja.hr, učenik je naslikao priloženi rad, na kojemu se kao što vidite ljube dva muškarca te je dodao uvrede koje se često upućuju istospolnim parovima, što kod prikazanih likova (što također možete vidjeti sami) izaziva suze. Kako je sam pojasnio, rad je trebao predstavljati kritiku neprihvaćanja LGBT zajednice u društvu. Da bi efekt bio jači, ime slike je također umotano u sarkazam pa je svoje djelo nazvao ‘Nakaze’.

No, ovo djelo, koje je dakle oslikano na temu ‘umjetnik kao kritičar vremena’, nije dobilo zeleno svjetlo od prosudbenog vijeća odnosno učeniku je odbijeno sudjelovanje na Smotri.

'Moglo bi se rad shvatiti kao uvredu'

Učeniku u nekoliko navrata data različita objašnjenja za odbijanje rada.

– Izložba je svojevrsno natjecanje između učenika svih srednjih škola u županiji, gdje bi na kraju nekoliko najboljih radova bili izloženi. Tema je, pop art, konkretnije “kritika današnjeg društva”. Obrazloženje za odbijanje mojega rada sam primio od profesorice likovne umjetnosti, usmeno, na zadnji dan na koji je bilo moguće predati rad. Samo moj rad nije prihvaćen, od svih učenika u cijeloj školi. Predložila je obrazloženje, do kojeg je došla u citiram: “dogovoru s psihologinjom” kako bi određeni pripadnici LGBT zajednice mogli moj rad shvatiti kao napad zbog njegovog imena i uvreda koje su prikazane na radu. Odgovorio sam joj sa objašnjenjem da je od nas traženo da naslikamo ono što kritiziramo, što nije bilo dovoljno za nju. Vratio sam se na sat i objasnio situaciju svojim prijateljima koji su već od prije imali sumnju da će škola odbiti poslati moj rad, objašnjava za Srednja.hr učenik zadarske gimnazije, koji smatra da su drugi motivi njegov rad obezvrijedili, a da to nisu umjetnički elementi ili elementi nasilja kako su mu to protumačili.

Slične se priče o razlozima odbijanja držao i ravnatelj škole Rade Šimičević, kojeg smo upitali o ovoj situaciji.

– Radi se o sljedećem. Raspisan je natječaj, na natječaj su se javili učenici, komisija je presudila. Mi doista nismo škola koja širi mržnju i nesnošljivost, mi smo škola koja ima nultu toleranciju na nasilje i na uvrede. I jednostavno mi nemamo protiv nikakvih udruga ama baš ništa, rekao je ravnatelj obrambeno, mada ga zapravo nismo napadali, nego smo samo tražili pojašnjenje situacije.

'Prosudbeno povjerenstvo je odlučilo'

Pri tome je autora ovog teksta upitao ‘jeste li vi vidjeli što piše na njoj?’

– Jesam, ali tema je kritika društva i tu su navedene uvrede koje često primaju gay osobe, a uz to osobe na slici i plaču. Dakle vrlo je znakovito da te uvrede koje su tamo oslikane njih vrijeđaju, odgovorio sam ravnatelju.

– A mi u školi to nismo tako shvatili. Mi smo shvatili da se vrijeđaju određene skupine ljudi, a škola nije mjesto gdje se može vršiti bilo koja vrsta nasilja pa i vrijeđanje. To je tako zaključeno i to je po mom sudu ispravno, rekao je ravnatelj Šimičević.

Iza toga je ponovno autor ovog teksta odgovorio ravnatelju da su na izložbu poslane slike koje prikazuju pretučene žene, što bi se također onda moglo protumačiti da netko favorizira nasilje nad ženama.

Na to ravnatelj nije imao odgovor nego je replicirao da ‘u školi postoji prosudbeno povjerenstvo i ono je napravilo taj izbor i iza toga je točka.

