GLAS: 'Mise mogu, ali ročišta na sudovima se ne održavaju'

Postoji jedan ministar od kojeg nismo čuli ništa za vrijeme ove krize, a to je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. Mi u GLAS-u smo svjesni da je otvaranje trgovina i frzeraja važno, da je HDZ-u održavanje misa važno jer idu izbori, no jedna od tri grane državne vlasti, a to su sudovi, također su važni, istaknula je u srijedu u Saboru predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš upozorivši kako je na sudovima sve stalo, što će dovesti do kaosa i zastara.

- Što će biti sa osuđenima koji nisu poslani u zatvor, s nevinimaa koji trebaju biti pušteni, sa skrbništvom nad djecom? Kako će se zaštititi radnici od nezakonitih otkaza? Kako će se žena razvesti od zlostavljača, poduzetnik naplatiti svoje nepodmirene obveze? Ministar pravosuđa uopće ne koordinira rad resora već mjesec i pol. Čak je i predsjednik Vrhovnog suda od njega tražio izmjene Zakona o sudovima, koje bi regulirao rad sudova u vrijeme katastrofa ili pandemije, no od ministra ni premijera nismo mogli čuti ni slova o tome - rekla je.

Nevjerojatno joj je da se u vrijeme raznih aplikacija i tehnoloških mogućnosti ročišta ne održavaju videovezom.

- Moram priznati da mi uopće nije jasno kako će se mise moći održavati u zatvorenom, a ročište ne može. Poseban problem je Trgovački sud u Zagrebu koji uopće ne radi jer je zgrada neupotrebljiva zbog potresa. Više od mjesec dana u resornom ministarstvu nitko nije razmišljao o traženju druge lokacije tog suda koji je pretpan predmetima - istaknula te poručila kako nam prijeti pravosudna katastrofa.

- Ministre Bošnjakoviću, premijeru Plenkoviću, primite se posla, otvorite sudove i nemojte dozvoliti da korona virus pretvori pravosuđe u pravu katastrofu - rekla je Mrak Taritaš.