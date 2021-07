Iz Udruge Glas poduzetnika (UGP) reagirali su na jučerašnje izjave ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića u Petrinji oko pokretanja Centra novog života (CNŽ).

Priopćenje UGP-a prenosimo u cijelosti:

Nakon jučerašnjeg medijskog istupa ministra Ćorića prisiljeni smo reagirati i ovim se putem osvrnuti na zakašnjelu reakciju ministra, šestomjesečno zanemarivanje obveza države i besramno ignoriranje uloge UGP-a u pokretanju Centra novog života (CNŽ).

UGP je projekt pokrenuo početkom godine jer nismo mogli stajati sa strane kao što su stajali HGK i HOK i gledati kako poduzetnici i obrtnici zajedno sa svojim obiteljima odlaze iz razrušene Petrinje, nešto smo morali učiniti. I uz to što gradimo UGP kuće za stradalnike, što smo donirali preko 20 stambenih kontejnera, odlučili smo pomoći i poduzetnicima i obrtnicima gradnjom jednog iznimno atraktivnog poslovnog kontejnerskog kompleksa.

UGP i Hrvatski Centar Potresnog Inženjerstva (HCPI) su 7.1.2021. Gradu Petrinji predložili projekt CNŽ u vidu modularne gradnje i tražili od grada Petrinje zemljšte na kojem bi bilo smješteno kontejnersko naselje za 50 zatvorenih djelatnosti iz porušenog grada. Dva dana kasnije je počela koordinacija aktivnosti UGP, HCPI i grada Petrinje na izradi idejnog i izvedbenog projekta CNŽ. Odluka o pokretanju izgradnje donesena je 26.1.2021. na sastanku s tadašnjim gradonačelnikom Petrinje Darinkom Dumbovićem, HCPI i Stožerom u Petrinji na kojem je donesena odluka da je projekt CNŽ-a u Petrinji na lokaciji Sajmište od strateškog interesa za grad i poduzetništvo, te se krenulo u realizaciju projekta. Centar će biti u potpunosti u vlasništvu grada Petrinje, koji će financirati projekt, a u realizaciju su od prvog dana uključeni i vojska i Vlada RH. Izvještaj s tog sastanka u siječnju s izjavama svih prisutnih dostupan je na poveznici https://gradonacelnik.hr/vijesti/petrinja-poceli-pripremni-radovi-na-izgradnji-kontejnerskog-stambeno-poslovnog-naselja/

Cijeli koncept CNŽ su pro bono projektirali članovi UGP-a na čelu s arhitektom Mislavom Bašićem, a dio novca prikupljen donacijama poduzetnika, obrtnika i fizičkih osoba UGP je uložila u kupnju 26 poslovnih kontejnera i iste donirala, te pronašla poduzetnike iz Petrinje kojima je nasušno trebao poslovni prostor jer je njihov bio devastiran potresom, a sve se radilo u koordinaciji s gradom Petrinjom.

Grad Petrinja je kao vlasnik projekta preuzeo na sebe financiranje izgradnje CNŽ-a, a ministar Tomo Medved, šef Stožera za obnovu, sve je od početka podržao, te je očekivani rok useljenja bio svibanj ili lipanj ove godine. Međutim, naknadno, nakon lokalnih izbora, ispostavilo se da je blagajna grada prazna, što onemogućava završetak radova. Nova gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes, a na prijedlog lokalnog ogranka UGP-a, kontaktira Vladu RH s prijedlogom za osiguranje financijskih sredstava za završavanje navedenog projekta.

Tek sada, nakon šest mjeseci od pokretanja projekta, pojavio se ministar Ćorić i prozvao UGP da je u projekt “krenuo bez financijske konstrukcije”, pravdajući se da bi ministarstvo za takav projekt i prije osiguralo novac da je bilo obaviješteno o problemu. Ovdje moramo podsjetiti da Vlada svaki tjedan održava sjednice kojima prisustvuje ministar Medved koji je na čelu Stožera za obnovu te je sigurno imao nebrojeno mnogo prilika da izvijesti ostale ministre o stanju i fazama izgradnje CNŽ. Uostalom, ako jedna neovisna Udruga mora zatvarati financijsku konstrukciju za Centar u vlasništvu porušenog grada u kojem Vlada nije napravila i obnovila baš ništa do sada, pitamo se koja je uopće njihova uloga, jer im po riječima ministra “nitko nije ukazao na problem”!

“Najbitnije je da poduzetnici i obrtnici u Petrinji napokon počnu raditi. Iznimno mi je drago da će CNŽ zaživjeti i biti prvi takav projekt u ovom dijelu Europe, držim da će stvoriti novu vizuru Petrinje i privući mnoge kupce i goste, a žao nam je da neki politikanti na njemu skupljaju jeftine političke poene umjesto da prihvate i naš prijedlog paketa ekonomskih mjera za navedeno područje i napokon mu daju šansu kakvu zaslužuje.” - rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika.

Naglašavamo da nam je drago da će CNŽ uskoro biti dovršen i da će pedestak zatvorenih djelatnosti sa 150 radnika konačno početi s radom, jer to je neizmjerno važno zbog Petrinje i njenih poduzetnika i građana, no smatramo da je degutantno da niti jednom riječju nije spomenut UGP, začetnik cijelog projekta i početni investitor! Dapače, sramotno je da one koji su cijelu priču pokrenuli i uložili donirani novac, vrijeme i trud volontera nisu niti pozvali na sastanak.

Na kraju ostaju činjenice i cijeli niz pitanja na koja vjerojatno nikada nećemo dobiti odgovor. Zašto se s financiranjem projekta u vlasništvu grada Petrinje čekalo punih sedam mjeseci? Gdje je nestalo 30 milijuna kuna koje ne Vlada 29.12.2020. Odobrila gradu Petrinji nakon potresa? Zašto je toliko dugo bilo zatvoreno pedesetakak poslovnih objekata iz porušenog centra grada, dok su radnici ovisili o plaći iz proračuna? Kako je moguće da se ministar gospodarstva tek sada prvi put pojavio u razorenom gradu čije je gospodarstvo na koljenima, tvrdeći uz to da ga nitko ranije nije zvao?

“Smatramo ministra Ćorića u potpunosti odgovornim za nastalu situaciju. Ne samo da sedam mjeseci nije imao pojma o tome da je država zajedno s gradom Petrinjom odgovorna za izgradnju CNŽ, nego je jučerašnji dan iskoristio za iznošenje laži i omalovažavanje brojnih volontera i donatora koji su odrađivali posao državnih institucija. Zbog ovakvog ponašanja, ministar mora trenutačno podnijeti neopozivu ostavku!” rekao je Dražen Oreščanin, izvršni direktor Udruge.