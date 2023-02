Glas Poduzetnika kritizira novu Tomaševićevu odluku: Jednima monopol, drugima eliminacija

Udruga glas poduzetnika žestoko je kritizirala prijedlog Odluke o komunalnom redu kojeg zagrebačka gradska uprava na čelu s Tomislavom Tomaševićem pustila u javno savjetovanje, a radi se o uređivanju načina oglašavanja.

Iz Udruge kažu da na prvu djeluje kako je riječ o vrlo tehničkoj i jednostavnoj odluci kojom se želi urediti grad i unaprijediti komunalni sustav, međutim odluka je jako slojevita i jednako toliko problematična u svakom od tih slojeva. Grad Zagreb je suvlasnik tvrtke Zagreb Plakat koja se bavi vanjskim oglašavanjem, a iz Glasa poduzetnika ističu da će nova odluka njima dati monopol, a uništiti ostale tvrtke na tržištu. Donosimo priopćenje.

"Posebna je pozornost posvećena reguliranju komercijalne djelatnosti vanjskog oglašavanja, odnosno reklamama, reklamnim panoima i konstrukcijama. Ukoliko dođe do dosljedne provedbe predloženih odredbi, stanje na tržištu bilo bi pojednostavljeno do te mjere da bi jedina tvrtka čiji su oglasni prostori u potpunosti u skladu s navedenim odredbama bila ona u većinskom vlasništvu Grada Zagreba. Provedba takve odluke dovodi do poricanja Ustavom stečenih prava, izaziva pravne nesigurnosti, uništava tržišna natjecanja i slično. Jednostavnije rečeno, određivanjem usluge oglašavanja komunalnom djelatnošću Grad je stvorio prostor izdvojen od realnog tržišta te doveo u povlašteni položaj jednu tvrtku - tvrtku koja je u većinskom vlasništvu tog istog grada, a uz to već deset godina funkcionira suprotno odluci Visokog upravnog suda kojom se ona ne bi ni smjela baviti oglašavanjem.

Odlukom se implicira djelovanje koje je u suprotnosti s člankom 49. Ustava RH koji govori o slobodi poduzetništva, jednakom položaju poslovnih subjekata na tržištu, zabrani stvaranja monopola, te o nemogućnosti umanjivanja prava stečenih ulaganjem kapitala. Grad ne djeluje u skladu s odlukom Visokog upravnog suda jer je oglašavanje na javnim površinama kategorizirao kao komunalnu djelatnost, iako se zapravo bave tržišnom djelatnošću zbog čega su doveli svoju gradsku tvrtku u monopolistički položaj. Primjena takvoga prijedloga u izravnoj je suprotnosti s državnim interesima i njenom ekonomijom. Posljedice i štete koje potencijalno mogu nastati donošenjem ove odluke znatno su veće i dugoročnije od eventualnih pogodnosti; s time da Grad nije naveo koji su konkretni ciljevi njihove odluke te na koji način ista donosi poboljšanje.

Ovakva odluka povlači i ustavno te politično-pravno pitanje jer bi Grad mogao osporiti dokumente koje je izdalo samo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Drugim riječima, Nacrta Odluke o komunalnom redu izazvao bi pravnu nesigurnost, tako da bi tvrtkama koje posluju na tržištu i kojima je oglašavanje osnovna djelatnost onemogućilo zakonsko građenja oglasne površine. Uz sve navedeno, odluka je pisana na način da eliminira većinu tržišta, točnije da te iste tvrtke koje bi bile prisiljene ukloniti reklamne konstrukcije nemaju uvjete za ponovno ishođenje dozvola s obzirom na to da njihovi formati oglasnih ploha s novom odlukom postaju nelegalni.

- Tražimo hitan sastanak s gradonačelnikom Tomaševićem, nadamo se da odluke vladajućih u gradu doista ne idu na štetu poduzetnika, u ovom slučaju u industriji vanjskog oglašavanja - poručuje Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika"

