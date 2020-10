Glasnović je vrijeđao novinara: 'Rekao mi je da sam majmun i da me nabije na Titov ku*ac!'

Novinar Drago Pilsel ispričao je kako je sjedio u jednom restoranu kada mu se približio Željko Glasnović. Mahao je rukama i mislio je da će ga udariti. Sve je prijavio policiji

<p>U jednom zagrebačkom restoranu verbalno je napadnut novinar <strong>Drago Pilsel</strong>, a kako je ispričao za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/zeljko-glasnovic-verbalno-napao-novinara-dragu-pilsela---622944.html" target="_blank">Dnevnik.hr</a>, napao ga je bivši saborski zastupnik<strong> Željko Glasnović</strong>. Sve je prijavio policiji. </p><p>- Ja nisam vidio da tamo sjedi Glasnović. Uglavnom, dolazio je prema meni i ja ga nisam odmah prepoznao jer nisam imao naočale. Stavio sam ih i odmah ga prepoznao. Mahao je rukama pa sam mislio da će me udariti. Pripremio sam se za udarac i odmaknuo se unazad - ispričao je. </p><p>Tvrdi da mu je Glasnović govorio da je "isti kao i oni koji su ubili pola milijuna Hrvata". </p><p>- Ponavljao je da sam majmun i da me nabije na Titov ku*ac. Imao je tih svojih pet-šest tema koje je ponavljao. Ja se znam braniti, ali on je bio vojnik i nikad ne znaš - priča novinar.</p><p>Konobar je zamolio Glasnovića da se udalji i vrati za svoj stol. </p><p>- Ja sam samo govorio: 'Molim vas, samo se maknite'. Kad je istrošio repertoar otišao je za svoj stol, uzeo jaknu i otišao - kaže Drago Pilsel.</p><p>Dodaje kako ne zna što je natjeralo Glasnovića na ovakvu reakciju, no da je Glasnović ljut na njega već neko vrijeme te da ga je prozivao još u parlamentu. Ipak, Pilsel kaže da je ovo bilo "iz vedra neba".</p>