Potpredsjednica SDP-a Sabina Glasovac kazala je u ponedjeljak da je Predsjedništvo te stranke prihvatilo nacrt programske suradnje s platformom Možemo! i partnerima u Zagrebu, istaknuvši da će se do srijede, kada se očekuje potpisivanje sporazuma, dogovoriti još neki detalji.

“Jednoglasno smo prihvatili nacrt sporazuma o programskoj suradnji i uspostavljanja većine u Skupštini Grada Zagreba, nakon ovoga slijedi peglanje nijansi”, kazala je Glasovac novinarima nakon sjednice stranačkog Predsjedništva.

U nacrtu sporazuma, koji će prema riječima zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića biti dostupan javnosti, nalazi 28 točaka o programskoj suradnji između platforme Možemo! i partnera s jedne strane i SDP-a s druge, kojom će se osigurati većina u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.

Iz platforme Možemo! doznaje se da će se o prihvaćanju nacrta sporazuma stranačka tijela raspravljati u utorak, a prema najavama, sporazum o suradnji trebao bi se u potpisati u srijedu.

U sporazumu transparentnost proračuna, građanski odgoj i skrb o najmlađima

Glasovac je kazala da će u narednim danima, pregovarački tim još “peglati detalje sporazuma”, no izrazila je uvjerenje kako će on biti potpisan u srijedu, kao i da će se na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine, formirati većina.

Iako je potvrdila kako je podjela funkcija u Gradskoj skupštini, među kojima je i onda predsjednika Skupštine, dio nacrta sporazuma, Glasovac nije potvrdila da će SDP-ov Joško Klisović biti potpredsjednik Skupštine.

“Ne mogu to reći u ovom trenutku. Način funkcioniranja Skupštine je definiran nacrtom, ali sigurno je da je Joško Klisović jedan od najozbiljnijih kandidata za to mjesto. On je bio naš kandidat za gradonačelnika, ne vidim razloga da ne preuzme svoju odgovornost i u Skupštini, neovisno o kojem se mjestu radilo”, kazala je.

Rekla je da je SDP-u bilo bitno da se u sporazumu nađu točke o transparentnom i kontroliranom Gradskom proračunu, uspostavljanju građanskog odgoja i obrazovanju po uzoru onoga koji je uveden u Rijeci, kao i skrb o najmlađima u predškolskom odgoju i obrazovanju, kao i neki infrastrukturni projekti.