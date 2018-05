Maras: Plenković bi trebao odmah smijeniti Martinu Dalić

SDP-ov saborski zastupnik Gordan Maras pozvao je u srijedu državnog odvjetnika Dražena Jelenića da odmah otvori istragu o komunikaciji između autora "Lex Agrokor" i potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić, poručivši da premijer Andrej Plenković treba Martinu Dalić razriješiti njezine funkcije.

"Državni odvjetnik odmah se treba uključiti u cijeli postupak, a predsjednik Vlade Andrej Plenković treba razriješiti ministricu koja je kompromitirala ne samo njega i Vladu, nego i hrvatsku državu", rekao je Maras u Hrvatskom saboru komentirajući članak na portalu Index u kojem su objavljeni mailovi Martine Dalić.

Index je objavio komunikaciju između autora "Lex Agrokor", Martine Dalić i ministra financija Zdravka Marića iz koje proizlazi, tvrde na tom portalu, da su vlasnici i predsjednici brokerskih kuća, konzultantskih tvrtki i odvjetničkih ureda tajno radili za Vladu na pripremi zakona i iz toga izvukli osobnu korist jer je na kraju, na ime savjetničkih usluga, iz Agrokora u zadnjih godinu dana izvučeno više od pola milijarde kuna.

Upitan ima li tu odgovornosti premijera Plenkovića, Maras je odgovorio kako će se to vidjeti iz njegove reakcije. Smatra da, ako Plenković i dalje bude tolerirao potpredsjednicu Dalić na njezinoj poziciji, to znači da je "ruku pod ruku sa njom". "Ukoliko on to riješi, sa sebe može sprati eventualno mali dio odgovornosti", ocijenio je.

Maras kaže kako se iz teksta vidi da su najeminentniji hrvatski pravni stručnjaci, poput Petra Miladina sa zagrebačkog Pravnog fakulteta, upozoravali da taj zakon odstupa od talijanskog zakona i da njegovi autori odlaze u neistraženo područje koje može izazvati ogromne štete za Agrokor i Hrvatsku, što se sada i događa.

"Miladin je bio u pravu kada je to govorio prije samog donošenja zakona, a oni su to zanemarivali. Ne zbog toga što su oni veći stručnjaci od njega, nego zato što su znali u kojem smjeru idu. Znali su da idu po svoje milijune kuna u Agrokoru pod okriljem Martine Dalić. Sada ćemo vidjeti do koje je razine i Plenković bio u to upetljan", ustvrdio je Maras.

SDP-ov zastupnik drži da taj slučaj zahtjeva istražno povjerenstvo koje bi trebalo otkriti što se događalo istaknuvši da je šokiran razinom komunikacije i načinom rada potpredsjednice Dalić.

Upitan o današnjoj sjednici Kluba zastupnika SDP-a Maras je potvrdio da će se njegova ostavka na mjesto potpredsjednika naći na dnevnom redu. Nije želio konkretno odgovoriti hoće li tražiti od predsjednika kluba Arsena Bauka da podnese ostavku već je kratko poručio: "Rekao sam što ću ja napraviti, a očekujem da rasprava bude otvorena".

Glasovanje prebačeno na četvrtak

Iako je prvotno bilo najavljeno kako će saborski zastupnici ovotjedno plenarno zasjednaje započeti u srijedu glasovanjem o raspravljenim točkama dnevnog reda, ta je odluka naknadno promijenjena te je glasovanje prebačeno za četvrtak ujutro, a službeno objašnjenje takve promjene danas se u Saboru nije moglo dobiti.

Prošlog tjedna, naime, nije bilo uobičajenog glasovanja petkom te je isto, prilikom odjave saborske sjednice u petak, za srijedu ujutro najavio potpredsjednik Sabora Željko Reiner.

- Počet ćemu u srijedu s glasovanjem, a nakon toga slijedi točka o Hrvatskoj matici iseljenika, rekao je tada Reiner odjavljujući sjednicu.

Šef HDZ-ova Kluba Branko Bačić istoga je dana, pak, na pitanje novinara zašto nema uobičajenog glasovanja odgovorio kako se "ne mora robovati glasovanju petkom".

- Glasovanje će biti kada budemo jasni i sigurni da svi zastupnici vladajuće većine mogu tog dana biti u Hrvatskom saboru, rekao je Bačić.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik SDP-ova Kluba zastupnika Arsen Bauk to je odmah prokomentirao riječima kako je "očito da vladajući ne mogu skupiti većinu za svaki petak... pa ćemo imati glasanje svaki drugi ili svaki treći ili nekim drugim danom, što zavisi od zdravstvenog biltena i fizioloških potreba zastupnika parlamentarne većine".

U Saboru se u utorak nije moglo dobiti službeno objašnjenje zašto je glasovanje pomaknuto sa srijede na četvrtak.

Po novom dnevnom redu, zastupnike sutra ujutro čeka prijedlog Zakona o Hrvatskoj matici iseljenika, kojim se njezin organizacijski oblik, rad, djelovanje i ustrojstvo usklađuje sa postojećim Zakonom o ustanovama. Hrvatska matica iseljenika tako postaje javna ustanova koja ima svojstvo pravne osobe, upisuje se u sudski registar te bi trebala pridonositi uspostavi boljih odnosa između Hrvatske i hrvatskih zajednica u svijetu.

Na današnjem dnevnom redu su prijedlog zakona o Hrvatskoj matici iseljenika i izvješće o obrani za prošlu godinu.

Tijekom 2017. najvažniji kapitalni projekti bili su uvođenje u operativnu uporabu borbenih oklopnih vozila pješaštva BOV PATIJA CRO8x8, samohodnih haubica 155 mm PzH-2000, helikoptera OH-58D Kiowa Warrior, opremanje znatnim količinama modernog oružja pješaštva domaće proizvodnje i donošenje odluka o nabavi višenamjenskoga borbenog aviona četvrte generacije.

U izvještajnom su razdoblju pripadnici Hrvatske vojske bili angažirani na brojnim požarištima od Istre do Dubrovnika zajedno s vatrogascima i u suradnji s lokalnim stanovništvom, a znatnu pomoć pružili su u spašavanju i uklanjanju posljedica poplava koje su poharale Zadar, Nin i Ogulin. Također, 737 pripadnica i pripadnika Hrvatske vojske sudjelovalo je u 13 međunarodnih misija i operacija NATO-a, EU-a ili UN-a.

Panenić pita Vladu čega se boji pa još nije proglasila Vukovar mjestom posebnog pijeteta

Saborski zastupnik Mosta Tomislav Panenić zapitao je u srijedu Vladu čega se boji jer ni nakon godinu i pol dana nije predložila zakonom koji bi trebao proglasiti Vukovar mjestom posebnog pijeteta te izrazio bojazan da je taj grad ostavljen 'u statusu quo'.

"Na sjednici Vlade u Vukovaru 17. studenog 2016. jedna od ključnih odluka bila je ona o nacrtu zakona koji bi trebao proglasiti grad Vukovar mjestom posebnog pijeteta. Od toga studenoga prošlo je godinu i pol dana. Tekst nacrta još nismo vidjeli. Rješenje još nismo vidjeli", rekao je Panenić u slobodnoj raspravi na početku saborskog zasjedanja.

Umjesto toga, kaže, građani koji tamo žive gledaju još uvijek ploče koje stoje prelijepljene.

"Ne znamo što u tome pijetetu trebamo tražiti. Trebamo tražiti da ostanemo neutralni isto kao što trebamo biti rodno neutralni, isto bi tako izgleda trebali biti i nacionalno neutralni, trebali bi biti neutralni i prema svemu onome što se događalo u gradu Vukovaru, trebali bi pustiti vrijeme da rješava nešto što ova Vlada uz najavu koju je napravila, nikako da pokrene", rekao je Panenić.

Vladu je zapitao čega se boje.

"Želi li da Vukovar bude mjesto posebnog pijeteta ili su svi zadovoljni? Ili je to bila samo poruka da se sruši Milanovićeva Vlada pa kad se preuzme vlast da se ostavi status quo?", pitao se Panenić.