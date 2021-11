U zadnje vrijeme prosvjednici protiv mjera su iste počeli uspoređivati s progonom Židova u Drugom svjetskom ratu. Dakle, da budemo jasni o čemu se radi ponovimo još jedanput, uspoređuju doba kad su ljude trpali u stočne vagone i klali s mjerama da ne možete u određene ustanove bez potvrde o cijepljenju ili bez da ste se testirali.

Zastupniku Bojanu Glavaševiću je takav pristup jako zasmetao te je svoje mišljenje podijelio na svom Facebook profilu.

- Usporedba s Holokaustom i zloupotreba Davidove zvijezde vrlo jasno govori o tome koliko su oni koji to čine nesvjesni svoje privilegiranosti (da, privilegiranosti!) u društvu, i koliko nemaju pojma o Holokaustu. - napisao je Bojan.

- Da budem još jasniji: to što u uvjetima globalne pandemije države svoje stanovnike pokušavaju zaštititi od zaraze uvodeći obavezu nošenja maske i covid-putovnica/potvrda, i to što neke članove društva to smeta, NIJE isto kao sustavni progon i genocid nekoga na temelju rasne, seksualne ili neke druge diskriminacije, uz jednako sustavno poticanje mržnje protiv tih skupina - podijelio je.

- To što je netko uvrijeđen jer bez maske ne može u pekaru ne čini ga Anom Frank. Umjesto trošenja vremena na internetu proučavajući opskurne teorije zavjere o cjepivu, takvi ljudi trebali bi pročitati o Holokaustu. Možda nešto i nauče - kaže Glavašević.