Obavijesti

News

Komentari 0
TURISTIČKA POTROŠNJA

Glavina: U turizmu imamo gotovo idealnu situaciju...

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Glavina: U turizmu imamo gotovo idealnu situaciju...
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Glavina je podsjetio i na zadnju službenu projekciju HNB-a iz lipnja ove godine prema kojoj se ove godine očekuje da će prihodi od stranih turista rasti za oko 3,6 posto u odnosu na lani, i dosegnuti oko 15,5 milijardi eura

Od početka godine do 20. kolovoza u Hrvatskoj je bilo 15,5 milijuna turista i 79,2 milijuna noćenja, što je po 1 posto više nego u istom razdoblju lani, a te rekordne fizičke brojke prati i porast turističke potrošnje, pa imamo "gotovo idealnu situaciju", ocijenio je u četvrtak nakon Vlade ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Da je turistička potrošnja rasla ove godine pokazuju podaci o fiskalizaciji, koje je Glavina iznio novinarima, kazavši da je do 18. kolovoza ukupno fiskalizirana vrijednost računa za 10,4 posto veća nego lani u istom razdoblju, a izdano je i 3,8 posto više računa.

Objasnio je i da je rast turističke potrošnje vidljiv i po djelatnostima u turizmu - kod usluga smještaja vrijednost fiskaliziranih računa je 7,8 posto viša nego lani, a izdano je i 1,8 posto više računa;  kod  usluživanja hrane i pića rast vrijednosti izdanih računa je 12,4 posto, a računa je 4 posto više, dok je kod putničkih agencija i organizatora putovanja vrijednost fiskaliziranih računa 8,4 posto viša uz 6 posto više izdanih računa nego prošle godine.

OPADA LI TURIZAM? Hrvatska skuplja od Grčke i Španjolske? Glavina: 'Imamo i dalje odlične rezultate sezone'
Hrvatska skuplja od Grčke i Španjolske? Glavina: 'Imamo i dalje odlične rezultate sezone'

Glavina je podsjetio i na zadnju službenu projekciju HNB-a iz lipnja ove godine prema kojoj se ove godine očekuje da će prihodi od stranih turista rasti za oko 3,6 posto u odnosu na lani, i dosegnuti oko 15,5 milijardi eura.

"Sa 20. kolovozom ove godine imamo dakle rekordni turistički promet dolazaka i noćenja turista. Istodobno imamo i rekordnu potrošnju i rast u u turističkim djelatnostima, a povećanje prihoda nam je sigurno jedan od najvažnijih indikatora uspješnosti", kazao je Glavina, dodajući da "ako se godina nastavi kao do sada i bez nekih većih meteoroloških ili drugih promjena, mogli bi i za cijelu godinu imati rezultate u turizmu kao do sada".

MINISTAR O DP-OVOJ PRIJAVI VIDEO Glavina o plakatima: Turistička smo zemlja u kojoj se komunicira i na stranim jezicima

To bi, po ministru, značilo i da u hrvatskom turizmu imamo i gotovo pa idealnu situaciju s povećanjem prometa u turizmu, ali ne samo u glavnoj sezoni, nego u pred i posezoni, što je sve na tragu svih strateških dokumenata da se Hrvatska razvija kao cjelogodišnja održiva destinacija.

Oštra osuda visokih taksi računa

Na upit novinara oštro je osudio nedavno postupanje taksista prema stranoj turistici u Zagrebu kojoj je naplatio ogroman i neodgovarajući račun.

"Ako se radi o namjeri, a po onome što pišu mediji izgleda da se radi, takvi ljudi apsolutno nemaju mjesta u hrvatskom turizmu niti pružanju usluga ni domaćim ni stranim turistima. Očekujem reagiranje strukovnih udruženja i da takve slučajeve iskorijenimo, jer nam takvo ponašanje čini veliku štetu i stvara sjenu nad radom desetina tisuća djelatnika u turizmu koji stvaraju dojam Hrvatske kao jako dobre destinacije i zemlje s izvanrednim domaćinima", komentirao je Glavina.

PETAK ČETRNAESTI Zašto ne bismo trebali poslušati ministra Glavinu i šutjeti o visini cijena u Hrvatskoj do jeseni
Zašto ne bismo trebali poslušati ministra Glavinu i šutjeti o visini cijena u Hrvatskoj do jeseni

Kazao je i da oko svega toga kontaktiraju i HTZ i TZGZ, koji će kontaktirati tu turistkinju i osmisliti kako da joj se to na neki način primjereno nadoknadi.

Početkom rujna detaljnije o glavnoj sezoni i rezultatima

Za početak rujna ministar je najavio konferenciju za medije na kojoj će uz ostalo dati analizu glavne sezone za srpanj i kolovoz te cijelu godinu, ali i oko popunjenosti smještajnih kapaciteta, nakon što su novinari pitali oko rasta u hotelskom i padu prometa u obiteljskom smještaju.

"Najveći dio tog smještaja nije osjetio pad, ali ono što znamo po analizama, to će se dogoditi u idućim godinama pa je cilj da to spriječimo, odnosno da popunjenost po danima raste a ne da pada. Već ove godine stoga imao znatno manje novih takvih kapaciteta", zaključio je Glavina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
IMAMO OPTUŽNICU Evo kako je Rotim 'utopio' Beroša: 'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju'
DETALJI AFERE

IMAMO OPTUŽNICU Evo kako je Rotim 'utopio' Beroša: 'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju'

Krešimir Rotim tvrdi da je dobio polovan uređaj zbog marketinga, no Uskok je našao dokaz da je Neurospine dobio novi uređaj, da se Rotim druži s Pozderom, večera s Petračem, a Beroša na kavu zove s 'frende'
Horvatinčić na uvjetnoj slobodi. Već je na moru: 'U zatvoru me najviše mučio jutarnji alarm'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE TAJKUNA

Horvatinčić na uvjetnoj slobodi. Već je na moru: 'U zatvoru me najviše mučio jutarnji alarm'

Tomislav Horvatinčić je 18. srpnja odlukom Županijskog suda u Puli pušten na uvjetni otpust te je tako završio na slobodi
VIDEO Direktor poznatog lanca tjerao žene s plaže na Kapriju: 'Od straha sam se sklupčala'
MISLI DA JE MORE NJEGOVO

VIDEO Direktor poznatog lanca tjerao žene s plaže na Kapriju: 'Od straha sam se sklupčala'

Kad sam ja uzela mobitel i krenula snimati, on je zamahnuo prema meni, ali me nije na kraju udario jer sam se ja na podu sklupčala, kazala je napadnuta žena o nevjerojatnim scenama na Kapriju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025