Glavni ekonomist HUP-a: ’Novac uložen u državu siguran je od potresa na tržištima’

Narodne obveznice sasvim su sigurno dobra odluka države. Građani već drže oko 10 posto javnog duga, što je sigurno pozitivno, rekao nam je Hrvoje Stojić, glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca, s kojim smo razgovarali o najnovijem izdanju državnih obveznica.

Ministarstvo financija novo izdanje obveznica pustilo je u srijedu. Građani ih mogu upisivati do 8. srpnja, minimalni ulog je 500 eura, minimalna kamatna stopa 3,10 posto, a dospijeće je tri godine, za godinu dulje od prethodnog izdanja. Kako je pojasnio Davor Zoričić, državni tajnik u ministarstvu, zbog situacije na tržištu kamatna stopa je malo niža.

- Prvi dan malo manje od 1000 građana upisalo je oko 27 milijuna eura. Ciljani iznos izdanja bio je 750 milijuna eura, uključujući institucionalne investitore. Riječ je o ulaganju u kojem građani mogu fiksirati svoju štednju u sljedeće tri godine uz stabilan i dobar prinos - kazao je ministar financija Marko Primorac u ponedjeljak za “Dnevnik” HRT-a.

Jedna od povlastica u odnosu na depozit u banci je povlašten porezni tretman.

- Najveći benefit državnih obveznica je to što bi svaka država trebala povećavati bazu domaćih investitora. Kod nas su to dosad bili mirovinski fondovi, koji su i dalje značajni u obveznicama, no dobro je da se to disperzira na stanovništvo. U situacijama poremećaja na svjetskim tržištima te grupe investitora neka su vrsta amortizera. Kad rastu premije na rizik, bolje je ne zaduživati se vani, a s ovakvim zaleđem sve se može realizirati kod kuće dok ne prođe gužva - objašnjava Hrvoje Stojić.

S obzirom na sve nemirnija ekonomska tržišta i geopolitičke potrese, pitamo ga jesu li narodne obveznice najsigurniji način zaštite ulaganja.

- Naravno, svatko treba za sebe donijeti odluku o tome što mu najviše odgovara, no to su sve najsigurniji instrumenti štednje, kako u bankama tako i državne obveznice - kaže glavni ekonomist HUP-a.

Jedini nedostatak ovakvih izdanja, pojašnjava, utjecaj je na bankarske depozite. Naime, ovaj instrument povećava kamate na bankarske depozite, što utječe na povećanje cijene zaduženja. Dakle, poskupljuje kredite.

Ovaj proces povećao je i financijsku pismenost građana, smatra ministar Primorac. On je jučer najavio da se u sklopu nastavka poreznog rasterećenja razmatra povećanje osnovnog osobnog odbitka na 600 eura, podizanje praga za ulazak u sustav PDV-a na 50.000 eura, kao i porezna oslobođenja za povratnike. Također, povećat će se i osobni odbici za uzdržavane članove.