Gledajte '240 sekundi' 24sata. Apsurd u ronilačkom savezu: U priču je uključen i HDZ-ov Đakić

KAO U VIDEOIGRICI

VIDEO Pogledajte kako su marinci upali na iranski brod Američko središnje zapovjedništvo CENTCOM objavilo je detalje racije na iranskom brodu Touska koji je bio na putu iz Kine. Američki marinci napuštaju amfibijski jurišni brod USS Tripoli (LHA 7) helikopterom te prelaze iznad Arapskog mora kako bi se ukrcali i zaplijenili M/V Touska. Marinci su se 19. travnja spustili užadima na brod pod iranskom zastavom, nakon što je razarač s navođenim projektilima USS Spruance (DDG 111) onesposobio pogon broda Touska, jer se trgovački brod nije pridržavao ponovljenih upozorenja američkih snaga tijekom šest sati, objavili su Amerikanci.

