Gledajte '240 sekundi' 24sata: Avantura Kolinde na Antarktiku
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: U avanturu na Antarktiku krenula je bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, ministar Habijan ogradio se od trenera Dropulića, a na društvenim mrežama vidljivo je da su i dalje u kontaktu. U Domovinskom pokretu od lani rade snaha i sin drugog čovjeka stranke i zastupnika Stipe Mlinarića Ćipe. Hrvatsku čeka stabilnije, ali osjetno hladnije vrijeme...