Gledajte '240 sekundi' 24sata. Baby boom u Zaboku: Maleni Blaž 1000. je beba ove godine

'NISMO MIŠIĆAVI...'

VIDEO Radnici iz tvornice se skinuli za kalendar: 'Dečki ispod 100 kila su magneti za frižider!' Odjeven samo u zaštitnu radnu pregaču, otkrivajući tetovaže i 'pivski' trbuh, radnik János Bocs pozira pred kamerom dok industrijski ventilator, koji se inače koristi za hlađenje usijanog metala, raznosi njegove duge vlasi. Bocs (42), jedan je od modela za godišnji humanitarni kalendar koji izrađuje tim metalaca u radionici u Budimpešti. 'Nismo mi neki savršeni, mišićavi dečki s plakata, već pravi ljudi. Možda je zato kalendar toliko popularan', kaže Bocs. Prihod od prodaje kalendara namijenjen je kupnji školskog pribora. Prošle godine, kada su izdali prvi kalendar, prodali su oko stotinu primjeraka. Zaradili su 1.400 eura i kupili pametnu ploču za školu. Ove godine, nakon što je lokalni tisak pisao o njihovoj inicijativi, tim je zaprimio oko tisuću prednarudžbi, što im omogućuje da pomognu većem broju škola. 'Takvi smo kakvi jesmo, a ne mislim da izgledamo tako nezdravo na fotografijama. Svaki muškarac ispod sto kilograma samo je magnet za frižider', našalio se radnik Somogyi.

Kopiranje linka