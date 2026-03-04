NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Banožić se smješkao na sudu, Mlađan prozvao Andriju Jarka...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima: Nisam kriv, s gnušanjem odbacujem sve optužbe rekao je trostruki ubojica Srđan Mlađan. Da je počelo izvlačenje hrvatskih vojnika iz Iraka i Libanona objavio je predsjednik Milanović. Mobiteli novim pravilnikom u osnovnim školama potpuno zabranjeni. Prekinuto suđenje Banožiću, a on otišao kući sa smiješkom.