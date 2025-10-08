Gledajte '240 sekundi' 24sata: Beroš se vraća u Vinogradsku bolnicu nakon sedam godina...

'VATRENO' U PRAGU
VIDEO Hrvatski navijači u Pragu novcem 'napunili' harmonikaša! Pogledajte odličnu atmosferu
PRAG, ČEŠKA - Stotinjak hrvatskih navijača okupilo se u Becketts Irish Pubu, lokalu koji je udaljen 30-ak metara od stadiona Slavije na kojem će "vatreni" u četvrtak ganjati pobjedu koja bi im trasirala put na SP. U lokalu je bila 'vatrena' atmosfera, pivo je teklo u potocima, a stigli su i dečki s gitarama, harmonikama. 'Pazite, lako je za**bati se. Ja sam harmonikaša "nakitio" s 2000 kruna pa tek onda shvatio koliko je to eura,' (80-ak, op. a.), kroz smijeh je kazao jedan navijač. Fešta će, jasno, potrajati do dugo u noć.
VIDEO Pogledajte cijene voća i povrća na tržnici u Albaniji: Usporedili smo ih s našima
Naš čitatelj je posjetio Albaniju i otišao na lokalnu tržnicu, gdje je bio iznenađen cijenama i urednošću. Među ponudom voća i povrća našao je kivi po 3 eura, šipak 2 eura, domaći limun 2 eura, crno grožđe 1,5 eura, tikve 1 euro, domaće jabuke 1 euro, mahune 3,5 eura, kruške 3 eura i nektarinke 2,50 eura. 'Nevjerojatno je sve čisto i uredno, ne govorim samo o tržnici. Za deset eura kupio sam punu vrećicu voća, a na placu u Utrinama to bi me sigurno stajalo dvostruko više', rekao je naš čitatelj, ističući koliko je pozitivno iznenađen kvalitetom i cijenama u Albaniji.
Za usporedbu, na stranicama Zagrebačkog Holdinga potražili smo cijene voća i povrća na Tržnici Utrine. Tamo stoji da je kivi 3-4 eura, limun 1,5-2 eura, grožđe 3-4 eura, jabuke između 1,50 - 2,50 eura, a kruške 2-3 eura. Cijene ostalih namirnica nisu navedene na stranicama
Cijene voća i povrća u Albaniji
VIDEO Nećemo u čvarke: Snimio svinje u moru kod Malog Lošinja
Kod Malog Lošinja čitatelj portala Novi list snimio je krdo divljih svinja kako plivaju u moru. 'Pogledaj ti to... barem nas ne može roknut'. Ima 14 komada', čuje se u pozadini.
Veliko krdo divljih svinja pliva ispred Malog Lošinja
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Cijela regija tuguje za Halidom. Vili Beroš ima novi stari posao
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Kralj sevdaha i jedna od najvećih legendi glazbe na ovim prostorima, Halid Bešlić umro je u 72. godini. Vili Beroš dobio je novi stari posao. Ne zna se kako je svinjska kuga ušla na Sokolovac. Hrvat uhićen u Tunisu sredinom rujna. Pucao na flotilu?
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Cijela regija tuguje za Halidom. Vili Beroš ima novi stari posao
VIDEO Širi se nova snimka, još jedan u Šibeniku bez gume: 'Je li do droge ili do vulkanizera?'
Što se to događa u Šibeniku, pitaju se mnogi u komentarima ispod nove snimke vozača bez prednje lijeve gume na vozilu. Snimka se brzo proširila, a vozača su 'ulovili' na području Tromilje. Treći je to slučaj u svega nekoliko dana. 'Neki novi Tik Tok izazov?', 'Ovo ljeto organiziramo utrke na felgama', 'Stigle neke nove droge', 'Ili je do droge ili do vulkanizera', dio je komentara ispod objave facebook stranice Prometne zgode i nezgode.
Šibenik i vozači bez kotača
