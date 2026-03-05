NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Bijesni rat na Bliskom istoku. Strašna tragedija u Istri
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Opskrba naftom i plinom zbog rata u Iranu je poremećena. Troje mrtvih koji nisu dugo viđeni pronađeno u mjestu Filipini kraj Poreča. Šesti dan rata na Biskom istoku, dva iranska drona pala u Azerbejdžanu. Prvi hrvatski državljani iz Dubaija bi avionom Croatie Airlinesa trebali stići u Hrvatsku.