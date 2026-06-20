Gledajte '240 sekundi 24sata': Bili su medicinsko čudo, Beroš direktor, Trumpova 'igračka'

'LJUBAV JE POBIJEDILA'

VIDEO Emocije preplavile Arenu! Mladić kleknuo pred djevojku na koncertu Jakova Jozinovića Jakov Jozinović u petak je u rasprodanoj Areni Zagreb ostvario jedan od najvećih snova svoje karijere, no jedan trenutak posebno će pamtiti. Dok je izvodio pjesmu 'Raj' s novog albuma 'Ja za čuda letim', mladić iz publike kleknuo je pred svoju djevojku i zaprosio je, a ona je bez razmišljanja rekla 'da'. Publika je sve popratila glasnim pljeskom i ovacijama, a vidno dirnuti Jozinović kratko je poručio: 'Ljubav je pobijedila'.

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