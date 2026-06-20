Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Bili su medicinsko čudo, Beroš direktor, Trumpova 'igračka'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Leu Lipovcu su 2001. prvom presadili jetra od živog donora. Dok čeka suđenje Vili Beroš radi u bolnici, a odnedavno je imenovan i za direktora firme. Planira je ugasiti. Trumpova nova igračka od 400 milijuna dolara je novi Air Force One. Tomislav Tolušić završio u bolnici nakon prometne. SDP je predložio Borisa Lalovca za viceguvernera HNB-a.

Pokretanje videa...

Gledajte 240 sekundi 24sata VIDEO
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video
24SATA NA ČUDU PRIRODE

Posjetili smo Niagarine slapove: S jedne strane Amerika, s druge Kanada, a između Nikola Tesla!

Prije dolaska "vatrenih" u Toronto na utakmicu protiv Paname posjetili smo veliku atrakciju, slapove Niagare, udaljene dva sata vožnje. Domoroci su ovo mjesto nazvali "voda koja grmi", a usred impozantnog prizora stoji spomenik Nikoli Tesli, koji je krenuo iz Smiljana. Na tom je mjestu krenula priča o njegovu izumu, od istosmjerne prema izmjeničnoj struji kakva danas pogoni svijet.

Pokretanje videa...

24sata na slapovima Niagare VIDEO
24sata na slapovima Niagare | Video: Tomislav Gabelić/24sata
SP 2026

VIDEO Vikinško veslanje i u Norveškom parlamentu! Ovako su političari podržali igrače!

Nogometno ludilo je, osim navijača na tribinama i onih ispred malih ekrana zahvatilo i brojne druge sfere života. Podršku svojim pulenima pružili su u Norveškom parlamentu. Popularnim vikinškim veslanjem poslali su poruku norveškim nogometašima.

Pokretanje videa...

Norveška podrška igračima VIDEO
Norveška podrška igračima | Video: Reuters
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Ante Miše o našim trenerima: Da je to netko drugi napravio...

Ante Miše, u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg', osvrnuo se na uspjehe naših trenera. Što je sve rekao, saznajte na YouTube kanalu 24sata

Pokretanje videa...

Ante Miše o našim trenerima VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
'LJUBAV JE POBIJEDILA'

VIDEO Emocije preplavile Arenu! Mladić kleknuo pred djevojku na koncertu Jakova Jozinovića

Jakov Jozinović u petak je u rasprodanoj Areni Zagreb ostvario jedan od najvećih snova svoje karijere, no jedan trenutak posebno će pamtiti. Dok je izvodio pjesmu 'Raj' s novog albuma 'Ja za čuda letim', mladić iz publike kleknuo je pred svoju djevojku i zaprosio je, a ona je bez razmišljanja rekla 'da'. Publika je sve popratila glasnim pljeskom i ovacijama, a vidno dirnuti Jozinović kratko je poručio: 'Ljubav je pobijedila'.

Pokretanje videa...

Prosidba na koncertu Jakova Jozinovića VIDEO
Prosidba na koncertu Jakova Jozinovića | Video: bravo! radio
PRIJE UTAKMICE

VIDEO Pravi šou u Philadelphiji: Navijači Brazila i Haitija već su u deliriju, pogledajte atmosferu

PHILADELPHIA - U 02.30 počet će utakmica skupine C između Braila i Haitija. Četiri sata prije utakmice navijači su već okupirali ulice i prostor oko stadiona i vlada prava ludnica. Glasno se navija, a navijači obje reprezentacije zajedno rade šou. Brazil je veliki favorit u ovoj utakmici te traži prvu pobjedu na ovom Svjetskom prvenstvu

Pokretanje videa...

Navijači prije utakmice Brazila i Haitija VIDEO
Navijači prije utakmice Brazila i Haitija | Video: iz Philadelphije:_Hrvoje Tironi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026