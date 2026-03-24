Gledajte '240 sekundi' 24sata: Bivši lokalni šerif općinu odveo u bankrot, spiskao je 1,3 mil. €

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Stiže novi Vladin paket mjera za ublažavanje rasta cijena... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Cijene električne energije i plina za građane će ostati iste, najavljeno je nakon izvanrednog sastanka užeg kabineta Vlade u nedjelju. U ponedjeljak će Vlada predstaviti novi paket mjera za ublažavanje rasta cijena zbog rata na Bliskom istoku. Smanjit će trošarine na naftne derivate, neke čak i ukinuti, bez čega bi eurodizel poskupio 31 cent po litri, a eurosuper 21 cent. Vlada uvodi i mjere protiv benzinskog turizma. U jakim iranskim napadima na dva izraelska grada u nedjelju je ozlijeđeno najmanje 70 ljudi. Benjamin Netanyahu pozvao je druge države da se priključe borbi protiv Irana. U virovitičkoj bolnici je došlo do zamjene identiteta dvaju muškaraca istog imena i prezimena. Živog su čovjeka proglasili mrtvim!

