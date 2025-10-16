Gledajte '240 sekundi' 24sata! Borba protiv raka dojke: Žene, idite na redovite preglede!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Snaha Dijana Stjepanović i svekrva Ivanka Vučković u razmaku od godinu dana dobile su dijagnozu raka dojke. Sudjelovale su u kampanji Pink i Progress portala M7, koja potiče žene na redovite preglede i mamografije. Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva pokreće provjeru zakonitosti dozvola za pet sunčanih elektrana u Zagorju. Miljenko Pivac priznao je agencijsku prijevaru, nagodio se s europskim tužiteljem i dobio kaznu od milijun i pol eura.