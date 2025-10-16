Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Borba protiv raka dojke: Žene, idite na redovite preglede!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Snaha Dijana Stjepanović i svekrva Ivanka Vučković u razmaku od godinu dana dobile su dijagnozu raka dojke. Sudjelovale su u kampanji Pink i Progress portala M7, koja potiče žene na redovite preglede i mamografije. Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva pokreće provjeru zakonitosti dozvola za pet sunčanih elektrana u Zagorju. Miljenko Pivac priznao je agencijsku prijevaru, nagodio se s europskim tužiteljem i dobio kaznu od milijun i pol eura.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Cro robot jači od ruskog drona

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Dok-Ingov robot za razminiranje oštećen je ruskim dronom, ali su ga obnovili u rekordnih 20 dana u Ukrajini. Na sudu dvojica koje sumnjiče za krađu 300.000 eura iz zaštitarskih vozila. Ursula von der Leyen 'ribala Vučića'.

POSVUDA SAMO PUSTOŠ

VIDEO Gaza iz zraka: Pustoš i razaranje, ovako izgleda Khan Younis nakon dvije godine rata

Snimke dronom prikazuju razrušene četvrti Khan Younisa u Pojasu Gaze, nakon dvije godine sukoba u kojem je, prema tamošnjim vlastima, poginulo gotovo 68.000 ljudi. Rat je započeo Hamasovim napadom na Izrael 7. listopada 2023., a ovaj tjedan su, u sklopu primirja, razmijenjeni posljednji izraelski taoci i palestinski zatvorenici. Palestinske vlasti najavile su da su spremne preuzeti upravljanje prijelazom za humanitarnu pomoć između Egipta i Gaze.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Nož tijekom naguravanja izletio iz ruksaka i ozlijedio učenika!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Teškom tjelesnom ozljedom završilo je prijateljsko naguravanje dvojice učenika u srednjoj školi u Bedekovčini nakon što je iz ruksaka jednog od njih izletio nož te ranio drugog. Beroš se vraća operiranju nakon sedam godina pauze. Plenković: 'To je kao vožnja automobila'. Novac od kredita hrvatskih branitelja trošili su na provode, aute i skupe hotele u Srbiji. Inspekcija ruši 15 bespravno izgrađenih objekata u Ližnjanu.

POŽAR NA AUTOCESTI

VIDEO Buktinja na A4: Kod Brezničkog Huma planuo auto

BREZNIČKI HUM - Na autocesti A4 kod čvora Breznički Hum zapalio se automobil u ponedjeljak popodne. Zbog požara se prema Zagrebu vozilo uz ograničenje brzine od 60 km/h - piše HAK. Kako nam javlja čitatelj, nije bilo kolone zbog požara.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Potresne ispovijesti prevarenih branitelja u 'aferi jagode'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Ispovijesti prevarenih branitelja u 'aferi jagode'. Hamas pustio taoce, a Izralel pušta oko 2000 Palestinaca. Pacijent u Virovitici ozlijedio sebe i liječnika, udruge upozorile na učestalo nasilje. Dva radnika poginula u padu zida u Bjelovaru.

