Gledajte '240 sekundi' 24sata: Braća Šeničnjak u lisicama, MOL-ov ultimatum Janafu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Braća Šeničnjak uhićena zbog ugrožavanja okoliša. MOL dao ultimatum Janafu da omogući transport nafte. Tek 7 priziva savjesti kod ročnika. Heroji policajci spasili migrante. Zašto grobari u Rijeci idu na bolovanje.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Braća Šeničnjak u lisicama, MOL-ov ultimatum Janafu 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Braća Šeničnjak u lisicama, MOL-ov ultimatum Janafu | Video: 24sata/Video
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhitili su braću Šeničnjak, Ban donijela 77. ruku Plenkoviću...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Boška Ban, bivša SDP-ovka je žetončić u trećoj Vladi Andreja Plenkovića i 77. glas koji ju podpire u Saboru. Uhićena braća Daniel i Ivan Šeničnjak zbog bacanja otpada u Dubravi Pušćanskoj nakon pisanja 24 sata, Milanović ponovio da se protivi suradnji HV-a i Izraela...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhitili su braću Šeničnjak, Ban donijela 77. ruku Plenkoviću... 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhitili su braću Šeničnjak, Ban donijela 77. ruku Plenkoviću... | Video: 24sata/Video
TEŠKA NESREĆA

VIDEO Krš i lom kod V. Gorice: Sudar dva auta, na teren stigli i vatrogasci, hitna, policija...

VELIKA GORICA - Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su oko 21:20 zaprimili dojavu o prometnoj nesreći na ulazu u Veliku Goricu, kod Fizirove. Kako navode riječ je o sudaru dva automobila. Kako nam javlja čitatelj, na terenu su osim policije vatrogasci i Hitna, a detalji će biti poznati nakon očevida.

Sudar u Velikoj Gorici 00:36
Sudar u Velikoj Gorici | Video: Čitatelj 24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četiri godine ruske agresije na Ukrajinu. Premijer bio u Kijevu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Četvrta obljetnica agresije Rusije na Ukrajinu. Zaključavamo vrata i bojimo se,a sin nam je još u šoku, za 24 sata kažu roditelji 16-godišnjaka kojeg su pretukla trojica braće. Prijave za povrat poreza do 2. ožujka-pravo imaju oni koji nisu koristili olakšice na plaću ili mirovinu. Darko Milinović traži odgovor od ministarstva treba li za tvornicu litija studija o utjecaja na okoliš ili ne.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četiri godine ruske agresije na Ukrajinu. Premijer bio u Kijevu 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četiri godine ruske agresije na Ukrajinu. Premijer bio u Kijevu | Video: 24sata/Video
OPET SE SVAĐAJU

VIDEO Ovo je govor zbog kojeg je nastao kaos u Saboru

Jasno je kao dan da između DP-a i HDZ-a nema nikakve razlike i da je ova ustašizacija Hrvatske, koja traje oko godinu dana, nedvosmislena volja čitave vladajuće većine. rekla je Dalija Orešković

Orešković: Hrvatska ima proustašku vlast. Sramotni Ćipe Mlinarić: Lažljiva narikačo 09:39
Orešković: Hrvatska ima proustašku vlast. Sramotni Ćipe Mlinarić: Lažljiva narikačo | Video: Internet TV Hrvatskoga sabora
'240 sekundi' 24sata: Sukob Pantovčaka i Banskih dvora! Evo što je Milanović zapovjedio

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Novi sukob Pantovčaka i Banskih dvora izbio je zbog posjeta ministra obrane Ivana Anušića Tel Avivu. Jedna osoba poginula u prevrtanju čamca na Uni kod Hrvatske Kostajnice -policija spasila troje migranata. Vojska seli namjetšaj iz Vjesnika uoči rušenja...

'240 sekundi' 24sata: Sukob Pantovčaka i Banskih dvora! Evo što je Milanović zapovjedio 04:00
'240 sekundi' 24sata: Sukob Pantovčaka i Banskih dvora! Evo što je Milanović zapovjedio | Video: 24sata/Video

