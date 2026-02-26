NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Braća Šeničnjak u lisicama, MOL-ov ultimatum Janafu
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Braća Šeničnjak uhićena zbog ugrožavanja okoliša. MOL dao ultimatum Janafu da omogući transport nafte. Tek 7 priziva savjesti kod ročnika. Heroji policajci spasili migrante. Zašto grobari u Rijeci idu na bolovanje.