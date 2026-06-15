Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četvero mrtvih u tragediji kod Splita, "vatreni" lete u Dallas

24SATA U SAD-U
USA REPORT 24SATA Dallas, evo nas! Hrvatska uskoro u avionu, a Dalić ima formulu za Engleze
ALEXANDRIA - I, krećemo! Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening i oko 21.30 po hrvatskom vremenu kreće u Dallas. Nakon dolaska u Texas, "vatreni" će odraditi još jedan trening. Izbornik Zlatko Dalić protiv Engleske želi "nakrcati" vezni red kvalitetnim igračima, a tko bi mogao istrčati u prvih 11 zna reporter 24sata, Hrvoje Tironi, koji sve prati iz kampa reprezentacije
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USA REPORT 24SATA
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Video: Hrvoje Tironi/24sata
NEMA LABAVO
VIDEO Zadnje 'glancanje' forme prije leta u Dallas. Pogledajte kako su 'vatreni' trenirali...
ALEXANDRIA - Hrvatska reprezentacija odradila je zadnji trening prije leta u Dallas (oko 21.30 po hrvatskom vremenu) gdje ju očekuje prva utakmica na Svjetskom prvenstvu i sraz s Engleskom. U Alexandriji je sunce, ali ima i vjetra, no na sve su to "vatreni" navikli ovih dana. Na treningu su odrađene finese pred put i sve je spremno za spektakl protiv "tri lava"
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Trening 'vatrenih' prije odlaska u Dallas
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Video: Hrvoje Tironi/24sata
NAVALA NA USLUGE
VIDEO Psi u Šangaju idu u vrtić: Klavir, trake za trčanje i slastice
U Šangaju sve više pasa živi gotovo kao djeca: u vrtiću "Paw" vlasnici ih ostavljaju na cjelodnevnom programu koji uključuje druženje, domaće obroke, traku za trčanje i klasičnu glazbu uživo. Trend pokazuje koliko se u Kini, uz pad nataliteta i promjene životnog stila, kućni ljubimci sve češće tretiraju kao članovi obitelji. William Tang, vlasnik border collieja Cinderelle, kaže da prije nije bio “pet person”, no danas joj kupuje kvalitetnu govedinu i organsko povrće, a njezine trenere pozvao je i na vjenčanje. Qian Yi, koja svakog radnog dana u "Paw" dovodi svog border collieja Harryja, na vrtić, hranu, šišanje, plivanje i pseće parkove troši oko 560 dolara mjesečno. Osnivač Jann Zhang kaže da je vrtić otvorio nakon što je njegov pas razvio anksioznost, a posao je od desetak pasa narastao na oko 200.
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Klaviri i trake za trčanje: Kineski vrtići za štence doživljavaju procvat jer vlasnici troše mnogo novca na usluge
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Video: 24sata/reuters
MALI BRAČ U SAD-U
VIDEO Supetar u SAD-u: Hrvati se okupili uoči Engleske, slave svoje korijene na teksaški način
McKinney - Hrvatski navijači okupili su se u Adriatica Villageu u Texasu uoči prve utakmice 'vatrenih' na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Klementina Mikus organizirala je druženje u jedinstvenom stambeno-poslovnom kompleksu od 18 hektara koji je dizajniran po uzoru na arhitekturu i atmosferu Supetra na otoku Braču, mali komad Hrvatske usred Teksasa postao je savršeno mjesto za okupljanje navijača daleko od domovine.
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Navijači nakon šetnje Adriatic Villageom uživali u dobrom raspoloženju
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Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'
Olić analizirao našu skupinu: 'Englezi zaslužuju respekt, a Panama nam je nepoznanica'
Ivica Olić analizirao je skupinu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. Što nam je ispričao, saznajte u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg' na YouTube kanalu 24sata
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Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata
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Video: 24sata Video