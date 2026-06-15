Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četvero mrtvih u tragediji kod Splita, "vatreni" lete u Dallas

NAVALA NA USLUGE

VIDEO Psi u Šangaju idu u vrtić: Klavir, trake za trčanje i slastice U Šangaju sve više pasa živi gotovo kao djeca: u vrtiću "Paw" vlasnici ih ostavljaju na cjelodnevnom programu koji uključuje druženje, domaće obroke, traku za trčanje i klasičnu glazbu uživo. Trend pokazuje koliko se u Kini, uz pad nataliteta i promjene životnog stila, kućni ljubimci sve češće tretiraju kao članovi obitelji. William Tang, vlasnik border collieja Cinderelle, kaže da prije nije bio “pet person”, no danas joj kupuje kvalitetnu govedinu i organsko povrće, a njezine trenere pozvao je i na vjenčanje. Qian Yi, koja svakog radnog dana u "Paw" dovodi svog border collieja Harryja, na vrtić, hranu, šišanje, plivanje i pseće parkove troši oko 560 dolara mjesečno. Osnivač Jann Zhang kaže da je vrtić otvorio nakon što je njegov pas razvio anksioznost, a posao je od desetak pasa narastao na oko 200.

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