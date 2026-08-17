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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četvorka podmetala požare na području Zadra. Imali i oružje

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje 10 požara na zadarskom području, katastrofalne posljedice požara u Omišu, Denis iz Irske stigao u Hrvatsku: 'Hvala 24sata!', Hrvatska među svjetskim rekorderima po rastu bogatstva, drama u Gospiću, prekinuta sjednic Odbora za zaštitu okoliša, od ponoći poskupjelo gorivo...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četvorka podmetala požare na području Zadra. Imali i oružje VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četvorka podmetala požare na području Zadra. Imali i oružje | Video: 24sata Video
PRAVA DRAMA

VIDEO Totalni kaos. Gospićani napustili sjednicu o ilegalnom otpadu: 'Vidimo se u Zagrebu'

Članovi inicijative „Gospić je naš dom“ napustili su sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode na kojoj se raspravlja o ilegalnom odlagalištu s oko 37 tisuća tona otpada. Sjednica je nakon toga proglašena prekinutom, a članovi inicijative poručili su kako su nezadovoljni njezinim tijekom. „Građani grada Gospića napuštaju ovaj cirkus. Vidimo se u Zagrebu“, poručili su. Sjednicu su napustili i zastupnici oporbe.

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Ljutiti građani Gospića napustili sjednicu VIDEO
Ljutiti građani Gospića napustili sjednicu | Video: Luka Safundžić/24sata
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Ovo je snimka požara zbog kojeg su uhićeni Poljakinja i još troje. Podmetnuli su ih čak 10?!

Zahvaljujući eakciji vatrogasaca požar u zadarskom gradskom naselju Bili Brig brzo je ugašen. Za podmetanje tog požara, ali i devet drugih koji su tijekom 14. i 15. kolovoza izbili na području Zadra, policija sumnjiči trojicu hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine te 33-godišnju državljanku Poljske.

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Požar Bili brig VIDEO
Požar Bili brig | Video: čitatelj/24sata
VIDEOSAŽETAK

GORICA - HAJDUK 1-2 Pogledajte sve sporne situacije i golove iz Turopolja. Sudac pod povećalom

Sudac Patrik Pavlešić i Ivan Bebek u VAR sobi imali su pune ruke posla. Šego je u trećoj minuti doveo goste u vodstvo nakon mogućeg zaleđa, Cvijanović u 52. dobro prošao sa žutim, Bogojević u 78. izjednačio iz penala kojega na drugoj strani nije dobio Pukštas, a džoker Livaja u 87. donio prvu pobjedu momčadi Gonzala Garcije.

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Gorica - Hajduk 1-2 (sažetak) VIDEO
Gorica - Hajduk 1-2 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
GOLOVI IZ BAROKONOG GRADA

VARAŽDIN - RIJEKA 2-0 Bivši hajdukovac zavio bijele u crno. Ovako je Kek prvi put izgubio

Ivan Mamut, napadač koji je na početku karijere 2012.-2016. bio u Hajduku, zabio je oba gola u trijumfu Varaždina nad Rijekom 2-0 za nastavak stopostotnog niza i četvrtu uzastopnu pobjedu nad bijelima u baroknom gradu. Matjaž Kek između europskih ispita pretrpio je prvi poraz u petoj utakmici, a tek ga čeka veliki izazov protiv Midtjyllanda.

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Golovi Varaždin - Rijeka 2-0 VIDEO
Golovi Varaždin - Rijeka 2-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi 24sata: Uhitili četvorku zbog požara. 'Vikali su: Što te briga što radim'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: "Jedan je vikao na supruga: 'Što te briga šta ja radim?', ispričala nam je žena koja je vidjela uhićenu četvorku kraj Benkovca zbog požara, a zbog požara na Čiovu uhitili su muškarca. Omiški kraj zbraja štete. Ivan Anušić poziva na oštrije kazne za piromane. U Mađarskoj poginulo 12 poljskih hodočasnika na putu iz Međugorja. U požaru u Rudešu izgorjela tri automobila. Odvezite otpad što prije, poručuju Gospićani za 24sata.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video

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