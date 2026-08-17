Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četvorka podmetala požare na području Zadra. Imali i oružje

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi 24sata: Uhitili četvorku zbog požara. 'Vikali su: Što te briga što radim' Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: "Jedan je vikao na supruga: 'Što te briga šta ja radim?', ispričala nam je žena koja je vidjela uhićenu četvorku kraj Benkovca zbog požara, a zbog požara na Čiovu uhitili su muškarca. Omiški kraj zbraja štete. Ivan Anušić poziva na oštrije kazne za piromane. U Mađarskoj poginulo 12 poljskih hodočasnika na putu iz Međugorja. U požaru u Rudešu izgorjela tri automobila. Odvezite otpad što prije, poručuju Gospićani za 24sata.

Kopiranje linka