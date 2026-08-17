NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četvorka podmetala požare na području Zadra. Imali i oružje
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje 10 požara na zadarskom području, katastrofalne posljedice požara u Omišu, Denis iz Irske stigao u Hrvatsku: 'Hvala 24sata!', Hrvatska među svjetskim rekorderima po rastu bogatstva, drama u Gospiću, prekinuta sjednic Odbora za zaštitu okoliša, od ponoći poskupjelo gorivo...