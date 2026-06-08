Gledajte '240 sekundi' 24sata: Crni vikend na hrvatskim cestama. Poginulo devet ljudi...

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata. Donosimo profil roditelja nove generacije: 'Ne pristajemo na četvorku' Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Donosimo profil roditelja nove generacije: Zbog četvorki plaču, prijete i angažiraju odvjetnike. Četvero mrtvih u stravičnoj nesreći u Virovitici. Pijan sjedio u parku s bombom i noževima, za njim bilo raspisano pet tjeralica. Građani bijesni zbog uništenih plaža u Zadru: 'Grad ne reagira'...

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