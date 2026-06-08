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NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Crni vikend na hrvatskim cestama. Poginulo devet ljudi...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Devet osoba smrtno je stradalo, a 98 je ozlijeđeno u 95 nesreća tijekom crnog vikenda na prometnicama, objavilo je ravnateljstvo policije. Osnovnoškolac u Velikoj Gorici ugušio se u školi za vrijeme obroka. Djelatnici Hitne svjedočili na suđenju Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Berak, jedan rekao da je bio uznemiren, drugi da nije. Najmanje 32 ljudi poginulo u potresu magnitude 7,8 na jugu Filipina.

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Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata VIDEO
Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata | Video: 24sata/Video
24SATA U SAD-U

USA REPORT 24SATA Bili smo u hotelu 'vatrenih' u Alexandriji, a iznenadila je oprema policije!

ALEXANDRIA - Reporter 24sata Hrvoje Tironi posjetio je Hotel Aka u Alexandriji, gradu koji je udaljen 40-ak kilometara od glavnog grada SAD-a. Pogledajte što su nam rekli djelatnici hotela u kojem će boraviti ''vatreni'' i prve dojmove s istoka Amerike.

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'USA Report' Hrvoja Tironija VIDEO
'USA Report' Hrvoja Tironija | Video: Hrvoje Tironi/24sata
U VIRGINIJI

VIDEO EKSKLUZIVNO 24sata u hotelu 'vatrenih'. Pogledajte kako izgleda njihov dom za SP

Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za odlazak na Svjetsko prvenstvo, a 'vatreni' će tijekom prvenstva boraviti u Virginiji. Hrvatska je smještena u hotelu AKA Alexandria, jednom od najluksuznijih hotela u toj saveznoj državi

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24sata u hotelu 'vatrenih' VIDEO
24sata u hotelu 'vatrenih' | Video: Hrvoje Tironi/24sata
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Ivan Strinić o finalnoj utakmici u Rusiji: 'Prvo poluvrijeme bili smo bolji. Možda je to greška'

Ivan Strinić prisjetio se finalne utakmice u Rusiji protiv Francuske. 'Prvo poluvrijeme mi smo bili bolja momčad. Možda je to bila greška'. Cijeli razgovor pogledajte na YouTube kanalu 24sata

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Ivan Strinić o finalnoj utakmici u Rusiji: 'Prvo poluvrijeme bili smo bolji. Možda je to greška' VIDEO
Ivan Strinić o finalnoj utakmici u Rusiji: 'Prvo poluvrijeme bili smo bolji. Možda je to greška' | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata. Donosimo profil roditelja nove generacije: 'Ne pristajemo na četvorku'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Donosimo profil roditelja nove generacije: Zbog četvorki plaču, prijete i angažiraju odvjetnike. Četvero mrtvih u stravičnoj nesreći u Virovitici. Pijan sjedio u parku s bombom i noževima, za njim bilo raspisano pet tjeralica. Građani bijesni zbog uništenih plaža u Zadru: 'Grad ne reagira'...

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Gledajte 240 sekundi: Učiteljica dobila mrtvu bogomoljku od oca učenika! VIDEO
Gledajte 240 sekundi: Učiteljica dobila mrtvu bogomoljku od oca učenika! | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Heroj s Paga spašava živote kada bura zatvori most!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Heroj Paga spašava živote kad bura zatvori most, Otmica usred Zagreba: Četvorka mjesec dana iza rešetaka, Uhićeni bjegunci zbog pucnjave na Trsatu, jedan još bježi, Voditeljica azila završila u pritvoru zbog zlostavljanja, HNB rasprodaje tisuće tona kuna i lipa kao otpad, Tisuće na 25. Povorci ponosa u Zagrebu, Trump: Uskoro ćemo završiti rat s Iranom...

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