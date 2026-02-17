Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240' sekundi 24sata: Dabrina snimka bila je tema vladajućih. Ali bez HSLS-a

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Snimka Josipa Dabre na kojoj  pjeva o vođi zločinačke NDH bila je glavna tema sastanka vladajuće većine, ali bez HSLS-a. Sestrične nastradale u požaru u Africi čekaju da dođu na operaciju u KBC Zagreb. Dok čekaju pomažu im naše humanitarke i savjeti hrvatskih liječnika. Samo 850 vlasnika želi državi dati stanove u najam za pruštivo stanovanje...

Pokretanje videa...

Gledajte '240' sekundi 24sata: Dabrina snimka bila je tema vladajućih. Ali bez HSLS-a 04:00
Gledajte '240' sekundi 24sata: Dabrina snimka bila je tema vladajućih. Ali bez HSLS-a | Video: 24sata/Video
PITANJE O DABRI, A ON O ČETNICIMA

VIDEO Evo što je Penava rekao o sramotnom pjevanju Dabre: Izjavu je teško i prepričati...

Vrh Domovinski pokret sastao se nakon pjevanja saborskog zastupnika Josipa Dabre i odlučio je da Dabro neće biti kažnjen, a ni on ni stranka se neće ispričavati za spornu pjesmu. Umjesto da osudi sramotu, Penava priča o četnicima

Pokretanje videa...

Penava o Dabri: Ponekad nam se takve stvari dogode 16:32
Penava o Dabri: Ponekad nam se takve stvari dogode | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Trese se većina oko Dabre i kreću izvidi. Zašto su Bibinjci protiv generala

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Izvidi DORH-a oko Dabre, nižu se osude. Visi većina? Tisuće na ulicama u Sarajevu. 800 prigovora na studiju utjecaja na okoliš za farmu u Sisku. Bibinje protiv Čermaka. Gdje je problem s tabletima u školama?

Pokretanje videa...

'240 sekundi' 24sata: Trese se većina oko Dabre i kreću izvidi. Zašto su Bibinjci protiv generala 04:00
'240 sekundi' 24sata: Trese se većina oko Dabre i kreću izvidi. Zašto su Bibinjci protiv generala | Video: 24sata/Video
SAŽETAK OSIJEK - HAJDUK

VIDEO Livaja zabio gol pa promašio zicer, a gol Pukštasa je sjajan. Evo sažetka iz Osijeka

OSIJEK - HAJDUK 0-2 Traže Osječani bijeg iz krize, ali morat će ga naći na drugim utakmicama. Hajduk je poveo u 15. golom Livaje iz penala, a dvije minute kasnije domaćin je tražio najstrožu kaznu nakon igranja rukom Sigura. Za rješenje utakmice pogodio je Pukštas u 77. nakon lijepe akcije

Pokretanje videa...

Sažetak Osijek - Hajduk 02:09
Sažetak Osijek - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAKON UTAKMICE

VIDEO Dvije suprotnosti: Ovako su navijači Osijeka i Hajduka ispratili igrače put svlačionica

OSIJEK - HAJDUK 0-2 Kriza "bijelo-plavih" se nastavlja, Osijek je i dalje na začelju HNL-a. Nakon utakmice protiv Hajduka navijači su igračima vikali "igrajte, pi***". S druge strane, hajdukovce su gostujući navijači u svlačionicu ispratili pljeskom i pjesmom

Pokretanje videa...

Igrači Osijeka išli pozdravit navijače, ovi im vikali "igrajte, p***e" 00:48
Igrači Osijeka išli pozdravit navijače, ovi im vikali "igrajte, p***e" | Video: Davor Kovačević/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skandalozna snimka DP-ovca Josipa Dabre. Veličao Pavelića

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Krapinsko-zagorski župan Kolar očito odugovlači, kupuje vrijeme i pogoduje investitoru, kazala je vlasnica zemljišta pored Zaboka na čijem vlasništvu se trebaju graditi ogromne sunčane elektrane. Iako je resorno ministarstvo utvrdilo da su izdane dozvole nezakonite, župan nije proveo naputke ministarstva. Zastupnik DP-a Dabro pjevao je o Paveliću kao vođi svih Hrvata i eurima kitio tamburaše. Sramotna snimka HDZ-ovog koalicijskog partnera nastala je tijekom pokladnog jahanja u Komletincima. U pokladno vrijeme običaj je spaljivanja "krnje", kojoj se pripisuju sve nedaće iz protekle godine. U Kaštel Sućurcu spaljen je lik zastupnice Orešković, u Benkovcu gradonačelnika Zagreba Tomaševića. Ne odustajem od obrazovanja žena, kazala je ekskluzivno za 24sata jedna od članica pokreta otpora koji prkosi talibanima u Afganistanu. Dion Drena Beljo postaje novi vođa Dinama. Zabio je već 17 golova ove sezone...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skandalozna snimka DP-ovca Josipa Dabre. Veličao Pavelića 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skandalozna snimka DP-ovca Josipa Dabre. Veličao Pavelića | Video: 24sata/Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026