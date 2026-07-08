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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dalić odlazi s klupe 'vatrenih'
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Dalić odlazi s klupe hrvatske nogometne reprezentacije, Trump proglasio kraj krhkog primirja s Iranom, Stjepan (32) je najstariji oboljeli od DMD-a: 'Mama, moli se da barem drugi dječaci dobiju lijek, za mene', u Hrvatsku do sada stiglo 7,6 milijuna turista, Predator uhićen u Istri, kamerom snimao djecu na plaži...