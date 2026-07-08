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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dalić odlazi s klupe 'vatrenih'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Dalić odlazi s klupe hrvatske nogometne reprezentacije, Trump proglasio kraj krhkog primirja s Iranom, Stjepan (32) je najstariji oboljeli od DMD-a: 'Mama, moli se da barem drugi dječaci dobiju lijek, za mene', u Hrvatsku do sada stiglo 7,6 milijuna turista, Predator uhićen u Istri, kamerom snimao djecu na plaži...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dalić odlazi s klupe 'vatrenih' VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dalić odlazi s klupe 'vatrenih' | Video: 24sata
VATROGASCI UGASILI POŽAR

VIDEO Požar u Buzinu: Izgorio kontejner u blizini benzinske

Zagrebački vatrogasci na teren su izašli u Buzin u utorak nešto prije 15 sati zbog dojave o požaru kontejnera. Prethodno su požar prigušili prolaznici, ali još je bilo plamena. Vatrogasci su utvrdili da se rado o kontejneru za papir, a intervenciju su uspješno završili. Kako nam kaže čitatelj, požar je izbio u blizini benzinske postaje.

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Požar kod Buzina VIDEO
Požar kod Buzina | Video: 24sata Video
STRAVA

VIDEO Kamionu otpala guma na autocesti A3, vatrogasci gasili požar uz autocestu...

A3 - Zagrebački vatrogasci jutros su intervenirali zbog više dojava o požarima trave uz autocestu A3 na području između Kosnice i Rugvice. Dolaskom na teren potvrđeno je nekoliko manjih požara uz zaustavnu traku, a na jednoj lokaciji gorjela je i otpala guma kamiona te trava na površini od oko sedam četvornih metara. Članovi DVD-a Hrašće ugasili su požar koji se proširio uz autocestu na površini dugoj oko 200 metara i širokoj šest metara. Sve intervencije uspješno su završene, a vatrogasci nisu trebali dodatnu pomoć drugih službi.

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Požar uz autocestu A3 u smjeru Slavonije VIDEO
Požar uz autocestu A3 u smjeru Slavonije | Video: čitatelj/24sata
STRAVA

ŠOKANTNA SNIMKA Požar 'gutao' restoran u Rovinju

ROVINJ - U noći s utorka na srijedu buknuo je požar u ugostiteljskom objektu u Rovinju, potvrdili su nam iz JVP-a Rovinj. Naš čitatelj poslao nam je snimke požara na kojima se vidi kako su na intervenciju izašla najamnje tri vatrogasna kola te policajci.

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Požar u restoranu u Rovinju VIDEO
Požar u restoranu u Rovinju | Video: čitatelj/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zbog nepravilnosti zatvorili su čak tri gradilišta u Zagrebu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Inspekcija zatvorila čak tri velika gradilišta u Zagrebu zbog nepravilnosti, počelo suđenje šestorici za raketiranje Banskih dvora 91', uhitili Danijela T. koji je u Čakovcu pucao na dvojicu muškaraca, dvogodišnje dijete utopilo se sinoć u bazenu...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zbog nepravilnosti zatvorili su čak tri gradilišta u Zagrebu VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zbog nepravilnosti zatvorili su čak tri gradilišta u Zagrebu | Video: 24sata Video
U SMJERU BREGANE

VIDEO Požar na A3 kod Ivanić Grada, vozi se uz ograničenje

Požar niskog raslinja izbio je na autocesti A3 na čvoru Ivanić Grad u smjeru Bregane. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 60 km/h, priopćili su iz Hrvatskog autokluba u utorak oko 16 sati. Kako dodaje čitatelj, vatra se brzo širi.

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Požar na A3 VIDEO
Požar na A3 | Video: 24sata Video

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