Gledajte '240 sekundi' 24sata! Deseci tisuća na prosvjedu na Jelačiću, Plenki uz jezero Como

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Veliki prosvjed zbog otpada u Lici u Zagrebu: Stižu tisuće ljudi Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Masovan odaziv i tisuće građana iz cijele Hrvatske očekuju na sutrašnjem prosvjedu prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" u Zagrebu. Više od 300 javnih osoba, organizacija i građanskih inicijativa ujedinilo se u podršci inicijativi i prosvjedu. Okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. 650 tona otpada iz Gospića u Zaprešić gdje će ga obraditi Tabak grupi. Vlasnici ne žele otkriti ni metodologiju ni gdje će ga slati. Veličanje ratnog zločinca Mladića u Srbiji prije pogreba u ponedjeljak. Njegov sin Darko kaže da su ga ubili pred njegovim očima nesavjesnim liječenjem...

Kopiranje linka