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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Deseci tisuća na prosvjedu na Jelačiću, Plenki uz jezero Como

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Više desetaka tisuća građana iz cijele Hrvatske pridružilo se prosvjedu "Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku" u organizaciji građanske inicijative 'Gospić je naš dom'. Sve je proteklo mirno, bez incidenata, s govornice se nije moglo čuti političare, već samo građane, ogorčene zbog otpada u Gospiću, ali i brojnim drugim krajevima Hrvatske. Dok je trajao prosvjed, premijer Andrej Plenković nije bio u Hrvatskoj već na jezeru Como u Italiji na kojem se raspravljalo o globalnim pitanjima. Virusom Zapadnog Nila u cijeloj je Europi zaraženo preko tisuću ljudi, podatak je Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Još jednom će Luka Modrić (40) povesti Hrvatsku. Kapetan "vatrenih" ostaje na raspolaganju reprezentaciji i bit će na popisu Slavena Bilića za rujanske utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
PROSVJED U ZAGREBU

VIDEO Trg 'pun ko šipak'. Pogledajte prosvjed za Liku

Velika prosvjedna povorka krenula je nešto iza 11 sati s Tomislavca prema Trgu bana Jelačića gdje će se u 12 sati održati prosvjed ''Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku'' u organizaciji Građanske inicijative "Gospić je naš dom" zbog desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada na gospićkom području. Prosvjednici ogrnuti hrvatskim zastavama, svoje nezadovoljstvo pokazuju zviždanjem i transparentima, poput: "Miči to!", "Ne dam da te ruše ljudi bez duše", "Dosta je", "Prodali ste zemlju za Judine škude, poslušnici mafije, izdajnici rodne grude", "Ova bojna čuva Liku".

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Zagrebački glavni trg prepun je ljudi! Tisuće stigle na prosvjed za Liku VIDEO
Zagrebački glavni trg prepun je ljudi! Tisuće stigle na prosvjed za Liku | Video: 24sata Video
TRADICIONALNO HODOČAŠĆE

VIDEO Hodočasnici u pratnji policije krenuli iz Velike Gorice prema svetištu u Mariji Bistrici

Velikogoričani su u subotu 5. rujna 2026. po 35. put krenuti na hodočašće Majci Božjoj Bistričkoj. Hodočasnici su se prije 4 sata okupili ispred župne crkve Navještenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici, odakle su, nakon blagoslova župnika Norberta Ivana Koprivca, te u 4.30 sati krenuli na 42 kilometra dug put prema Mariji Bistrici.

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Hodočasnici na autoputu VIDEO
Hodočasnici na autoputu | Video: 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Veliki prosvjed zbog otpada u Lici u Zagrebu: Stižu tisuće ljudi

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Masovan odaziv i tisuće građana iz cijele Hrvatske očekuju na sutrašnjem prosvjedu prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" u Zagrebu. Više od 300 javnih osoba, organizacija i građanskih inicijativa ujedinilo se u podršci inicijativi i prosvjedu. Okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. 650 tona otpada iz Gospića u Zaprešić gdje će ga obraditi Tabak grupi. Vlasnici ne žele otkriti ni metodologiju ni gdje će ga slati. Veličanje ratnog zločinca Mladića u Srbiji prije pogreba u ponedjeljak. Njegov sin Darko kaže da su ga ubili pred njegovim očima nesavjesnim liječenjem...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata! Veliki prosvjed zbog otpada u Lici u Zagrebu: Stižu tisuće ljudi VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Veliki prosvjed zbog otpada u Lici u Zagrebu: Stižu tisuće ljudi | Video: 24sata
ROBOTI POSVUDA

VIDEO Roboti u akciji: Tuku se kao Hrgović, vode ih na uzici, a evo kako im ide i nogomet

BERLIN - Ogroman broj tvrtki predstavio je najrazličitije robote na IFA sajmu, a mnogi su opremljeni AI rješenjima. Tvrtka Unitree prikazala je što mogu njihovi novi roboti tako što su ih stavili u kavez da se tuku, dok su na štandu tvrtke Booster robotu stavili Messijev dres, ali nije baš na toj razini igre. Bilo je tu i robota koje vode na uzici, a samo je za nadati se da to neće zapamtiti.

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Roboti VIDEO
Roboti | Video: Ivan Hruškovec/24sata
STRAŠNO

DRAMATIČNA SNIMKA Vatra progutala auto na ZG obilaznici!

Izbio je požar na vozilu na zagrebačkoj obilaznici (A3) na čvoru Kosnica u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine 40 km/h, priopćio je HAK. Kako se vidi prema snimkama koje su nam poslali čitatelji, vatra je zahvatila cijeli auto.

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Gori automobil kod Velike Kosnice VIDEO
Gori automobil kod Velike Kosnice | Video: 24sata Video

OSTALO

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