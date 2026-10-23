Gledajte '240 sekundi 24sata' Detalji napetosti u koaliciji, u BiH i Švicarskoj 'pali' Torcidaši

SRBIJA NA PREKRETNICI
VIDEO Povjesničar upozorava: 'Jedina zaštita od izborne krađe u Srbiji je masovnost birača...'
BEOGRAD - Povjesničar Dragan Popović smatra da su izbori u Srbiji najvažniji politički trenutak za zemlju od pada Slobodana Miloševića. U razgovoru s Hrvojem Zovkom upozorio je na neravnopravne izborne uvjete, ali ocijenio da studentska lista ima priliku osvojiti većinu i otvoriti put demokratskim promjenama. - Bit će tijesna borba, ne očekujem uvjerljivu pobjedu jer pod ovakvim neravnopravnim uvjetima to nije moguće - rekao je Popović. Upozorio je i na mogućnost izbornih nepravilnosti te istaknuo da su masovnost na biralištima i nenasilna obrana izborne volje ključni za zaštitu rezultata.
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Povjesničar upozorava: 'Jedina zaštita od izborne krađe u Srbiji je masovnost birača...'
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Video: Hrvoje Zovko
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VRUĆA ZABAVA Sve popularniji rave u saunama! DJ-i u ručniku
Barcelonski spa u četvrtak navečer pretvorio se u neobičan rave klub: stotinjak gostiju plesalo je među bazenima, saunama i jacuzzijima, dok su DJ-i glazbu puštali ogrnuti ručnicima. U studiju Inner Flow, nedaleko od plaže Barceloneta, posjetitelji su se fotografirali, zabavljali i odmarali na infracrvenim klupama. Takvi wellness partyji sve su popularnija alternativa izlascima uz alkohol. 'Uživam u wellnessu, ali i dalje volim dobru zabavu, bez alkohola i noćnih izlazaka', rekla je Rumunjka Sabina Zus (37), koja živi u Barceloni. Ideja je nastala kad su organizatori primijetili da se gosti u sauni druže i razgovaraju. Pokušaj da ih utišaju prerastao je u zabavu koja spaja glazbu, opuštanje i druženje.
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Rave u sauni
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Video: 24sata/Reuters
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Tramvaj na Črnomercu pomeo Golfa: 'Jedva smo krenuli s okretišta i odmah sudar...'
Nismo stigli ni do prve stanice i tramvaj je udario u auto. Vozačica je izašla pogledati je li čovjek dobro i ubrzo se vratila u tramvaj. Čovjek je ostao u šoku sjediti u autu, rekla je čitateljica koja je u petak bila u tramvaju broj 11 koji je krenuo sa okretišta na zagrebačkom Črnomercu. Iz ZET-a su nam rekli da nije bilo ozlijeđenih te da su vozači razmijenili podatke. Policija nije dobila dojavu o sudaru
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Sudar u Zagrebu
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Video: Čitatelj 24sata
NEMA ČEGA NEMA
VIDEO U šibenskoj ribarnici za brancin ćete izdvojiti 30, za hobotnice 20, a za ciple 10 eura
Pogledajte kako izgleda užurbano jutro u šibenskoj ribarnici. Mnogi Šibenčani odlučili su u petak pripremati morske delicije, a ponuda ih sigurno nije razočarala
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Ponuda ribe na šibenskoj ribarnici
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Video: 24sata/Duško Jaramaz/PIXSELL
PRONAŠLE NOVI DOM
VIDEO Stalna raketiranja uznemiravaju mačke u cat caffeu u Zaporožju
Jedan cat caffe u Ukrajini postao je privremeno utočište za životinje s područja gdje se vode bitke. Iako im je novi dom puno sigurniji nadzorne kamere snimile su kako raketiranja i dalje uznemirava mačke i goste cat caffea.
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Cat cafe u Ukrajini
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Video: 24sata/Reuters