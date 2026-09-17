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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji užasa kod Zagreba! Evo što je vozač izveo prije tragedije
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Dramatičan slijed događaja o jučerašnjoj stravičnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici u kojoj je jedna osoba poginula, a jedna je teško ozlijeđena otkrio je policijski očevid. Otpad u Gospiću na raspravi u Europskom parlamentu. Muškarac nožem sinoć prijetio djeci u vlaku Požega - Pleternica dok ga kondukter nije izbacio...