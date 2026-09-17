Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji užasa kod Zagreba! Evo što je vozač izveo prije tragedije

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Otpad u Gospiću u četvrtak tema u Europskom parlamentu Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Jedna je osoba poginula, a jedna ozlijeđena u stravičnom sudaru na zagrebačkoj obilaznici. Bijeli Peugeot jurio je velikom brzinom u suprotnom smjeru, a u idućem trenutku dolazi do silovitog udara u automobil koji je vozio svojim trakom. Nakon toga je naletio na tegljač. Interventna policija na sud dovela 24-godišnjeg Duju. U narkoseansi ubio mladića i ranio djevojku u apartmanu u Šibeniku. O otpadu u Gospiću sutra raspravlja europski parlament u Strasbourgu.

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