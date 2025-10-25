NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji vojnog roka u Hrvatskoj; Postaje li pizza jelo za bogate?!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Bojane Mrvoš: Pizza u Hrvatskoj poskupjela najviše u Europskoj uniji! Postaje li pizza jelo za bogataše? Thompsonov tim odgovorio zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševića. Buđenje u 6, lijeganje u 22 sata, ovo će jesti ročnici na vojnom roku. Trump ukinuo Bidenovu odluku. Mladi hrvatski nogometaš bio je paraliziran nakon nesreće, a sad opet hoda! Otkrivena velika pedofilska mreža, koliko su nam djeca zaštićena?