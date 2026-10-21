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NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi 24sata': Dio HDZ-ovaca očekuje da će Penava sam otići ili biti izbačen

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Domovinski pokret predao je HDZ-u listu zahtjeva od 22 mil. eura kroz sedam amandmana na rebalans proračuna i u slučaju njihova neprihvaćanja prijete da neće biti vladajuće većine. 24sata neslužbeno doznaju da čak i dio HDZ-ovaca očekuje da će Penava do kraja godine sam otići ili biti izbačen iz koalicije te da je samo pitanje koliko bi zastupnika mogao povući sa sobom. Na cesti u zagrebačkom Maksimiru policija uhitila dvojicu Bugara koji su prevarili tri starice. Lažući im da su liječnici ukrali su im između 62 i pol i 82 i pol tisuće eura. Inicijativa "Gospić je naš dom" stala uz novinare kojima huligani prijete smrću, zahvalili i novinarki 24sata Lauri Šiprak koja je prva pisala o otpadu u Gospiću...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Dio HDZ-ovaca očekuje da će Penava sam otići ili biti izbačen VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Dio HDZ-ovaca očekuje da će Penava sam otići ili biti izbačen | Video: 24sata/Video
'AUTOMOBILI JEDVA VOZE...'

VIDEO SPLIT POD VODOM Jako nevrijeme pogodilo je grad: 'Cesta je skroz poplavljena...

SPLIT - Ovo je stanje na cestama u Splitu. Poljička cesta je poplavljena, javio nam je čitatelj koji nam je poslao snimke poplavljenog Splita. Na snimkama se vidi kako automobili jedva prolaze kroz ulicu. Voda je autima do prednjih svjetla. DHMZ je upalio narančasto upozorenje. Jako nevrijeme pogodilo je i Solin, Kaštela, Trogir...

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Poplava u Splitu VIDEO
Poplava u Splitu | Video: Čitatelj 24sata
UKRAJINCI

VIDEO Dron prvi put u povijesti evakuirao vojnika: 'Već sam se pokopao. Čula se tutnjava'

Ukrajinska vojska izvela je prvu evakuaciju ranjenog vojnika s prve crte bojišta uz pomoć letećeg drona. Dogodio se povijesni događaj, evakuacija s prve crte bojišnice pomoću letećeg drona.” Napalm, zapovjednik skupine i programer u Satniji besposadnih kopnenih sustava 92. jurišne brigade, objavio je bivši savjetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Anton Geraščenko.

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Ukrajinski vojnik o tome kako su ga spasili dronom VIDEO
Ukrajinski vojnik o tome kako su ga spasili dronom | Video: 24sata/Reuters
VODA NOSILA STIJENE

VIDEO Bujice paralizirale Krim, iz vode spašavali djevojčicu

Obilne kiše izazvale su bujične poplave na jugu Krima, a u turističkom gradu Jalti proglašeno je izvanredno stanje. Između 17. i 19. listopada palo je više od 400 milimetara kiše. Voda se i dalje slijeva s okolnih planina, a u naselju Koreiz stanovnici i spasilačke službe uklanjaju stijene i otpad s ulica. Evakuirano je deset ljudi, a spasitelji su iz nabujale vode užetom izvukli djevojčicu. Poplavljeni su i akvarij s više od 100 gmazova te trolejbusno spremište, dok su u dijelu naselja zabilježeni prekidi opskrbe strujom.

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Stanovnici Krima bore se s bujičnim poplavama VIDEO
Stanovnici Krima bore se s bujičnim poplavama | Video: 24sata/reuters
'VRLO SU KONKURENTNI'

VIDEO Bivši šef Ferrarija hvali aute iz Kine: Impresioniran sam

Jean Todt, bivši izvršni direktor Ferrarija i posebni izaslanik UN-a za sigurnost cestovnog prometa, pohvalio je razvoj kineske autoindustrije tijekom posjeta konferenciji o inteligentnim povezanim vozilima u Pekingu. Kineske automobile opisao je kao vrlo konkurentne po kvaliteti i cijeni, istaknuvši da Europa od Kine može mnogo naučiti. Dodao je da postoji prostor za daljnju suradnju Kine i Europe, ali i za bolje međusobno razumijevanje.

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Bivši izvršni direktor Ferrarija hvali kinesku autoindustriju VIDEO
Bivši izvršni direktor Ferrarija hvali kinesku autoindustriju | Video: 24sata/reuters
POZDRAVLJAO VJERNIKE

VIDEO Papa Lav prvi put u papamobilu nakon operacije

Papa Lav XIV. vratio se u srijedu na Trg svetog Petra u Vatikanu, gdje je iz papamobila pozdravljao vjernike i blagoslivljao djecu. Riječ je o njegovoj prvoj općoj audijenciji nakon operacije raka pluća 13. listopada, tijekom koje mu je odstranjen donji režanj desnog plućnog krila. Sedamdesetjednogodišnji papa zahvalio je okupljenima na podršci i molitvama. Liječnici su objavili da je operacija prošla uspješno, bez komplikacija.

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Papa Lav prvi put nakon operacije raka ulazi u papamobil VIDEO
Papa Lav prvi put nakon operacije raka ulazi u papamobil | Video: 24sata/reuters

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