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NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi 24sata': Dio u zatvoru, dio u bijegu. Torcidaši imaju debele dosjee...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Traga se za devetoricom muškaraca sa čela sramotne kolone Torcide uoči utakmice protiv Ajaxa na Poljudu, policija je objavila njihove fotografije, poziva građane koji imaju informacije o traženima da joj se jave. U subotu kasno navečer pred dežurnog suca stigli su oni koje je policija uspjela uhititi nakon povorke, osumnjičenima za javno poticanje na nasilje i mržnju određen je istražni zatvor. Pri odlučivanju o istražnom zatvoru uzeto je u obzir i to da je većina osumnjičenika ranije kazneno ili prekršajno osuđivana. Ministar policije Davor Božinović otkrio je kako jedanaestorica prijavljenih zajedno imaju čak 94 kaznene, i 190 prekršajnih prijava. Oglasila se i Torcida - prozivaju medije i politiku, a sramotne povike smatraju dijelom navijačkog folklora. Prosvjedi u Francuskoj prerasli su u nasilje i kaos, tisuće je uhićenih, stotine policajaca su ozlijeđene, zapaljena je gradska vijećnica, pljačkaju se trgovine

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
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VIDEO Acapandie je bio čovjek odluke! Hajduk je na Poljudu u završnici slomio hrabri Varaždin

U derbiju 10. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Hajduk je na stadionu Poljud pobijedio Varaždin s 1-0 učvrstivši se na prvoj poziciji. Nakon pobjeda protiv Dinama (2-1 i Ajaxa (2-1), Hajduk je upisao i treće uzastopno slavlje na Poljudu u svega osam dana. derbiju kola porazio je Varaždin golom Mathieu Acapandiea u 86. minuti nakon ubačaja iz kornera

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Hajduk-Varaždin gol VIDEO
Hajduk-Varaždin gol | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
OPASNA VOŽNJA

VIDEO Policija našla vozačicu koja je na A6 vozila u krivom smjeru. Evo koju kaznu traže!

A6 - Policija je identificirala 57-godišnju hrvatsku državljanku koja je jučer na autocesti A6 kod Rijeke vozila u suprotnom smjeru. Zaustavila se nakon što je prešla oko kilometar, od čvora Kikovica prema čvoru Čavle. Policija protiv nje podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu i predlaže novčanu kaznu od 2650 eura te zabranu upravljanja vozilima B kategorije na šest mjeseci. O kazni će odlučiti sud.

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Opasna vožnja kod Rijeke VIDEO
Opasna vožnja kod Rijeke | Video: čitatelj/24sata
LUDO DRUGO POLUVRIJEME

VIDEO Prvo dio kamilica, a onda je sve frcalo od golova i kartona u utakmici Osijeka i Gorice

OSIJEK - GORICA 1-1 Nogometaši Osijeka i Gorice odigrali su bez pobjednika na Opus areni u sklopu 10. kola HNL-a. Prvi dio dosta miran i gosti su šokirali domaće golom u 24. minuti kada je Pranjić zabio na lijepu asistenciju Pavičića. Izjednačio je Osijek golom Leona nakon ubacivanja iz kuta u 68. minuti. Inače, Velikogoričanima su poništena čak tri gola zbog zaleđa, a njihov trener dobio je crveni karton zbog reakcije na suca Čulinu.

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Sažetak Osijek-Gorica VIDEO
Sažetak Osijek-Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
ZA DLAKU IZBJEGLI NESREĆU

VIDEO Vozila je u krivom smjeru na autocesti kod Rijeke: 'Zamalo je došlo do sudara...'

Na autocesti kod Rijeke naš je čitatelj snimio auto koji vozi u krivom smjeru zaustavnom trakom u subotu. "Auto ispred mene morao je naglo zakočiti kako bi izbjegao direktan sudar, a vozačica je samo nastavila voziti dalje u suprotnom smjeru kao da se ništa nije dogodilo", rekao je. O događaju smo kontaktirali i policiju, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

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Opasna vožnja kod Rijeke VIDEO
Opasna vožnja kod Rijeke | Video: čitatelj/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi 24sata': Traže huligane iz nazi-kortea! Plenković osudio incident...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju uoči utakmice Hajduk - Ajax dosad je kazneno prijavljeno 14 osoba, od kojih je petero uhićeno, za ostalima se traga. Jedan od uhićenih je, doznaju 24sata, bio na zatvorskom otpustu. Među prvim uhićenima, doznaje se, nisu vođe Torcide. Andrej Plenković je nerede u Splitu nazvao "velikom sramotom", a govor mržnje "nedopustivim i nevjerojatnim". Papa Lav je otpušten iz bolnice nakon operacije raka pluća u utorak, priopćio je Vatikan. U nedjelju će iz svojih odaja predvoditi molitvu na Trgu svetog Petra. U petak poslijepodne je na autocesti kod Slavonskog Broda iz nepoznatog oružja propucano vozilo saniteta, i u šaku pogođen medicinski tehničar. Traga se za počiniteljem

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video

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