NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Djevojku u Rijeci izbo 30 puta. Sramotan incident u Zagrebu...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Detalji strašnog femicida u Rijeci. Djevojku izbo 30 puta, iskrvarila je na stubištu. Ranjena žena iz Međimurja se probudila i stabilno je. Toni Kumerle gazio ruže za žrtve femicida u Zagrebu. Problem plastičnog otpada u Jadranskom moru. Ispitani zadnji svjedoci požara u Vjesniku. Jere Hribar oduševljava na europskom prvenstvu u plivanju. Suđenje glavna tema dan nakon derbija...