Gledajte '240 sekundi' 24sata! Djevojku u Rijeci izbo 30 puta. Sramotan incident u Zagrebu...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Detalji strašnog femicida u Rijeci. Djevojku izbo 30 puta, iskrvarila je na stubištu. Ranjena žena iz Međimurja se probudila i stabilno je. Toni Kumerle gazio ruže za žrtve femicida u Zagrebu. Problem plastičnog otpada u Jadranskom moru. Ispitani zadnji svjedoci požara u Vjesniku. Jere Hribar oduševljava na europskom prvenstvu u plivanju. Suđenje glavna tema dan nakon derbija...

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Varaždin izveo čudesan preokret u neviđenim uvjetima protiv Lokomotive. Evo golova

VARAŽDIN - LOKOMOTIVA 4-2 Nevjerojatna utakmica u "baroknom gradu". Prvo poluvrijeme je bilo još i vidljivo te Lokomotiva preko Stojakovića i Pajača došla na 2-0. Zatim je krenula padati jako gusta magla te je bilo pitanja hoće li se nastaviti susret. Nastavio se i Varaždin je izveo famozan preokret. Barać i tavares za izjednačenje pa Mamut i Mmaić za preokret i sjajnu pobjedu Varaždinaca.

VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača dan sedmi: Kuglice od čokolade

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Pogledajte video u kojem baka Ana sprema poseban čokoladni desert od topljene čokolade, oraha i šećera

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Teledirigirani 'torpedo' Radeljića pa sjajni Oreč i Fruk za pobjedu Rijeke. Evo svih golova

RIJEKA - VUKOVAR 1991 3-1 Stjepan Radeljić je zabio jedan od najljepših golova sezone iz slobodnog udarca i donio prednost svojoj momčadi. Ante Oreč povisio je vodstvo i Rijeka je dominirala susretom. U drugom dijelu Gonzalez je smanjio prednost, ali je točku na i stavio Toni Fruk iz penala kojeg je izborio Oreč. Zaslužena pobjeda Rijeke koja skače na četvrto mjesto

NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Mladić ubio djevojku u Rijeci. Uhićen ubojica iz Međimurja...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: U Sloveniji pronađen Josip Oršuš, osumnjičeni za ubojstvo svoje trudne šogorice i pokušaj ubojstva svoje nevjenčane supruge u Međimurju. Hrvatska policija će preko europskog uhidbenog naloga tražiti da Slovenci izruče Oršuša, koji je pronađen s oružjem. Još jedan femicid u Hrvatskoj, mladić je u Rijeci ubio svoju djevojku, a potom pokušao i sebi presuditi. Do kraja godine je 20-ak dana, a do sad je ubijeno 18 žena. Bivši državni inspektor Andrija Mikulić iz Remetinca je zatražio naknadu 6 + 6. Zagrebački advent: Burger za 52 eura, kobasice za 7 i pol, buncek tortilja za 9, kolači za osam. Nakon 110 minuta i 10 kartona, derbi Hajduk Dinamo završio je 1-1...

SAŽETAK DINAMO - HAJDUK

VIDEO Sporne odluke Kolarića, gol Šege i kasno izjednačenje Hoxhe. Evo sažetka s Maksimira

DINAMO - HAJDUK 1-1 Jedan od najsadržajnijih derbija posljednjih godina odigran je na Maksimiru. Vidjeli smo čak 14 žutih kartona, nekoliko spornih odluka suca Kolarića, dva gola i pregršt šansi, naročito Dinama. Gol Hoxhe u 12. minuti nadoknade osigurao je Dinamu vrh HNL-a, Hajduk je na bod manje

