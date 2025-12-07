Gledajte '240 sekundi' 24sata! Djevojku u Rijeci izbo 30 puta. Sramotan incident u Zagrebu...

NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Mladić ubio djevojku u Rijeci. Uhićen ubojica iz Međimurja... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: U Sloveniji pronađen Josip Oršuš, osumnjičeni za ubojstvo svoje trudne šogorice i pokušaj ubojstva svoje nevjenčane supruge u Međimurju. Hrvatska policija će preko europskog uhidbenog naloga tražiti da Slovenci izruče Oršuša, koji je pronađen s oružjem. Još jedan femicid u Hrvatskoj, mladić je u Rijeci ubio svoju djevojku, a potom pokušao i sebi presuditi. Do kraja godine je 20-ak dana, a do sad je ubijeno 18 žena. Bivši državni inspektor Andrija Mikulić iz Remetinca je zatražio naknadu 6 + 6. Zagrebački advent: Burger za 52 eura, kobasice za 7 i pol, buncek tortilja za 9, kolači za osam. Nakon 110 minuta i 10 kartona, derbi Hajduk Dinamo završio je 1-1...

