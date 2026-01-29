Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dozvola Thompsonu za doček rukometaša? Evo što kaže SDP

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Hrvatski rukometni izbornik Dagur Sigurdsson 'opleo' je po Europskoj rukometnoj federaciji. Tomislav Ćorić u Saboru potvrđen za ministra financija i potpredsjednika Vlade. Zagrebački SDP kaže da Thompson neće dobiti dozvolu da pjeva na dočeku zatraže li to rukometaši...

BEZ DLAKE NA JEZIKU

VIDEO Pogledajte cijeli žestoki govor izbornika Sigurdssona!

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, Dagur Sigurdsson, opleo je po Europskoj rukometnoj federaciji zbog loše organizacije Europskog prvenstva. U svojem je govoru bio oštar i direktan, bez dlake na jeziku.

POPLAVA U GRADU

VIDEO Omiš pod vodom! 'Ljudi se snalaze, idu prečicama...'

Poljički trg u Omišu je potpuno pod vodom, ljudi se snalaze. Koriste prečice kako bi izbjegli vodu, priča nam čitatelj, stanovnik Omiša, čiji je centar grada u četvrtak prekrila voda, a ljudi je jedva izbjegavaju.

VIDEO IZ MALMÖA

Navijači napravili 'sačekušu' rukometašima ispred hotela. Uslijedio je šou! Pogledajte

MALMÖ - Raspjevani i dobro raspoloženi hrvatski navijači potegnuli su od dvorane do hotela u kojem je smještena rukometna reprezentacija nakon trijumfa nad Mađarskom 27-25 i plasmana u polufinale Eura, gdje nas čeka Njemačka (petak). Zasvirali su na bubnjevima i krenula je pjesma: "Bježite ljudi, bježite iz grada..."

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte 240 sekundi 24sata: Domovi užasa, narko špedicija, umalo katastrofa na Rebru!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima: Hrvatska neće prihvatiti poziv Donalda Trumpa u Odbor za mir zaključak. Ćorić preživio rešetanje. Otkrili narko špediciju u Hrvatskoj. Umalo katastrofa na Rebru. Političke stranke dobile nikada više novaca

KLIZIŠTA GUTAJU GRAD

VIDEO Talijanska premijerka nadletjela grad koji 'visi' s litice nakon klizišta. Situacija kritična

Talijanska premijerka Giorgia Meloni posjetila je grad Niscemi. Iz helikoptera se uvjerila u težinu situacije u ovom sicilijanskom gradu u kojem su se nakon razornih oluja pokrenula velika klizišta koja 'gutaju' grad. Oko 1500 stanovnika evakuirano je iz svojih domova koji sada 'vise' s litica, situacija je kritična... Klizište je i dalje aktivno, gradonačelnik situaciju opisuje kao zastrašujuću. Određenim dijelovima grada vlasti su zabranile pristup. Strahuje se od daljnjeg urušavanja, za područje je proglašeno izvanredno stanje,

