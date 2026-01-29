Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dozvola Thompsonu za doček rukometaša? Evo što kaže SDP

KLIZIŠTA GUTAJU GRAD

VIDEO Talijanska premijerka nadletjela grad koji 'visi' s litice nakon klizišta. Situacija kritična Talijanska premijerka Giorgia Meloni posjetila je grad Niscemi. Iz helikoptera se uvjerila u težinu situacije u ovom sicilijanskom gradu u kojem su se nakon razornih oluja pokrenula velika klizišta koja 'gutaju' grad. Oko 1500 stanovnika evakuirano je iz svojih domova koji sada 'vise' s litica, situacija je kritična... Klizište je i dalje aktivno, gradonačelnik situaciju opisuje kao zastrašujuću. Određenim dijelovima grada vlasti su zabranile pristup. Strahuje se od daljnjeg urušavanja, za područje je proglašeno izvanredno stanje,

