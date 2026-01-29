NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dozvola Thompsonu za doček rukometaša? Evo što kaže SDP
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Hrvatski rukometni izbornik Dagur Sigurdsson 'opleo' je po Europskoj rukometnoj federaciji. Tomislav Ćorić u Saboru potvrđen za ministra financija i potpredsjednika Vlade. Zagrebački SDP kaže da Thompson neće dobiti dozvolu da pjeva na dočeku zatraže li to rukometaši...