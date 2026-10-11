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Gledajte '240 sekundi 24sata': Država rješava otpad u Promini, evo što im analize pokazuju...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Novi detalji kako su Šincek i Dodićka htjeli 'izraditi' Petra Pripuza, požar u Metisu u Puli uzrokovala je kemijska reakcija u neodvojenom otpadu, država je počela rješavati odlagalište u Promini, Papa Lav mora na operaciju zbog čvora na plućima koja je nedavno otkrivena...