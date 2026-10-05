Gledajte '240 sekundi' 24sata! Državi dužan, a sinu daruje vilu u Istri od čak pola milijuna eura

ZAŠTIĆENE VRSTE

VIDEO MAMMA MIA! U autu je skrivao 300 kornjača i 77 papiga! Ulovili su ga u Italiji Talijanska policija i carinici zaplijenili su u sicilijanskoj luci Pozzallo 377 egzotičnih životinja skrivenih u automobilu, među kojima je bilo 76 primjeraka zaštićenih vrsta. Državljanin Malte prevozio je 300 kopnenih kornjača i 77 papiga, a zaustavljen je prije ukrcaja na katamaran za Maltu. Životinje je držao bez dovoljno prostora i odgovarajuće kontrole temperature, objavila je u ponedjeljak talijanska financijska policija. Nakon zapljene životinje su prebačene u uzgajalište, gdje im je pružena skrb.

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