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NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Državi dužan, a sinu daruje vilu u Istri od čak pola milijuna eura

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Oko pola milijuna eura vrijednu velebnu vilu s bazenom u pored Poreča sinu Ervinu darovao je kralj žira Zijad Pezerović. koji je državi ostavio više od 578.000 eura novog poreznog duga iz tvrtke Euro žir Dani koja je u stečaju. Još lani Hrvatske šume su joj isplatile 3,5 milijuna eura za žir, sada nema novca i imovine,ali zato ima nove vile... Žalbu na natječaj za izgradnju maksimirskog stadiona podnijelo je ministarstvo gospodarstva. Ministar Šušnjar tvrdi da postoje ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za sve i traži poništenje... Mladić (24) u Zadru nožem napao i usmrtio svoju baku...

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Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata VIDEO
Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata | Video: 24sata/Video
IMA VELIKO SRCE

VIDEO Dani Olmo na hrvatskom otkrio zašto pomaže Vukovaru: Morao sam nešto dati Hrvatskoj

SPLIT - Nedavno je menadžer Andy Bara otkrio kako Dani Olmo donira dva posto plaće Vukovaru otkako je napustio Dinamo 2020. godine. Sad je španjolski reprezentativac potvrdio tu priču i na hrvatskom jeziku otkrio razloge zašto to radi. Pogledajte u snimci 24sata

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Dani Olmo na presici VIDEO
Dani Olmo na presici | Video: Tomislav Gabelić/24sata
PRIPREME NA POLJUDU

VIDEO 'Vatreni' se pripremaju za svjetske prvake! Viroza je jednog igrača izbacila iz pogona

POLJUD, SPLIT - Nakon blamaže i poraza od 0-7 protiv Engleske, Hrvatska se okreće prema utakmici sa svjetskim prvacima, Španjolskom. Uoči te utakmice viroza se uvukla u svlačionicu 'vatrenih', zbog čega Ivana Smolčića nije bilo na treningu.

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Trening na Poljudu VIDEO
Trening na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata
ZAŠTIĆENE VRSTE

VIDEO MAMMA MIA! U autu je skrivao 300 kornjača i 77 papiga! Ulovili su ga u Italiji

Talijanska policija i carinici zaplijenili su u sicilijanskoj luci Pozzallo 377 egzotičnih životinja skrivenih u automobilu, među kojima je bilo 76 primjeraka zaštićenih vrsta. Državljanin Malte prevozio je 300 kopnenih kornjača i 77 papiga, a zaustavljen je prije ukrcaja na katamaran za Maltu. Životinje je držao bez dovoljno prostora i odgovarajuće kontrole temperature, objavila je u ponedjeljak talijanska financijska policija. Nakon zapljene životinje su prebačene u uzgajalište, gdje im je pružena skrb.

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Talijanske vlasti zaplijenile 377 egzotičnih životinja skrivenih u automobilu u luci na Siciliji VIDEO
Talijanske vlasti zaplijenile 377 egzotičnih životinja skrivenih u automobilu u luci na Siciliji | Video: 24sata/reuters
NOVOST U KINI

VIDEO Roboti policajci izašli na ulice: 'Podnose od -20 do 55°C'

Humanoidni roboti tvrtke DEEP Robotics testiraju se kao prometni policajci na ulicama Hangzhoua u istočnoj Kini. Na raskrižjima usmjeravaju promet, održavaju red i turistima pružaju informacije. Prema riječima inženjera Gao Xinweija, mogu raditi na temperaturama od -20 do 55 stupnjeva Celzija. Nakon testiranja tijekom praznika povodom kineskog Nacionalnog dana tvrtka ih planira dodatno usavršavati, s ciljem da u budućnosti rasterete prometne policajce.

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Roboti prometni policajci izlaze na ulice Hangzhoua radi testiranja povodom Nacionalnog dana VIDEO
Roboti prometni policajci izlaze na ulice Hangzhoua radi testiranja povodom Nacionalnog dana | Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata'! Božinović: 'Policijski rad doveo je do otkrivanja smeća u Lici'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Božinović prokomentirao otpad u Gospiću, evo kome ide milijunski posao skupljanja žireva, očekuje se eskalacija nereda u Francuskoj, u studenom kreće cijepljenje protiv gripe,

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Gledajte '240 sekundi 24sata'! Božinović: 'Policijski rad doveo je do otkrivanja smeća u Lici' VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata'! Božinović: 'Policijski rad doveo je do otkrivanja smeća u Lici' | Video: 24sata/pixsell

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