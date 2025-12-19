Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: EU se zadužuje 90 mlrd. eura za Ukrajinu. Putin: Pokušaj pljačke

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: EU se zadužuje 90 milijardi eura za Ukrajinu, bez dogovora o ruskoj imovini. Dvije osobe umrle su od gripe, a broj zaraženih naglo raste. Policija je uhitila muškarca zbog ilegalnog odlaganja azbesta kraj Mure. Maloljetnik je teško ozlijeđen nakon eksplozije petarde u Privlaci. Legionela je potvrđena u domu za starije i osnovnoj školi u Zagrebu. Medved je vodio sjednicu Savjeta dok je Plenković bio na samitu u Bruxellesu. Vatrogasci u Našicama u godinu dana dobili su osam beba. Većina djece ima mobitel, a četvrtina prima seksualne poruke. Jakov Jozinović rasprodao je Arenu s pozornicom u središtu dvorane. Ivan Rakitić ostaje u Hajduku.

VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača, 19. dan: Fine napolitanke bake Ane

U ovom videu pogledajte kako baka Ana priprema napolitanke - ovu finu slasticu od oblatni i fine čokoladne kreme koja će vas osvojiti na prvi zalogaj. Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača

UOČI MEČA U MIAMIJU

VIDEO Bizarni ispad Jakea Paula na vaganju: Vrištao, derao se na Joshuu pa mu zaprijetio...

MIAMI - U noći s petka na subotu, oko 4.30 sati po hrvatskom vremenu, globalna internetska zvijezda Jake Paul i dvostruki svjetski prvak Anthony Joshua navući će boksačke rukavice i sučeliti se u Kasey Centeru. Riječ je o službeno profesionalnoj borbi u teškoj kategoriji, koja će trajati osam rundi po tri minute. Na vaganju je bilo vatreno, a da se priča samo o njemu, pobrinuo se Paul bizarnom predstavom. Prijetio je i vrijeđao Joshuu i najavio kako će ga nokautirati. Pa, malo drugačijim riječima je to rekao, najbolje da pogledate sami

NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pozivaju Piletića na ostavku, majka se nada promjeni zakona

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Nakon odluke Ustavnog suda ostaje nada da će se nešto promijeniti, kaže za 24 sata Brigita Marković, majka 34-godišnje Barbare iz Vukovara, koja se zbog zakona o asistenciji odrekla statusa roditelja njegovatelja kako bi kći imala pravo na osobnu asistenticu barem 40 sati tjedno... Upravo ta odredba, protiv koje se prosvjedovalo, a prema kojoj osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama ne mogu imati pravo na asistenta ako roditelj ima status njegovatelja, ukinuta je jer je diskriminatorna. Udruga Sjena, koja je na sve upozoravala pri donošenju zakona i predala slučaj Ustavnom sudu, pozvala je ministra socijalne politike Marina Piletića na ostavku. Agencija za zaštitu osobnih podataka kaznila je Erste banku s milijun i pol eura zbog aplikacije koja je prikupljala privatne podatke klijenata. Civilna zaštita predstavila je dva helikoptera za traganje i spašavanje te hitne medicinske letove. Božićne želje četiri najveća kluba: Dinamu je prioritet Livaković, Hajduku zatvaranje financijske konstrukcije, Rijeka želi rekordan transfer Fruka, a Osijek se bori za ostanak u ligi.

VRIJEDNI 36 MILIJUNA EURA

VIDEO Predstavljena dva helikoptera civilne zaštite za akcije traganja i spašavanja

ZAGREB - Nabavljeni helikopteri namijenjeni su za akcije traganja i spašavanja i hitnih medicinskih letova. Predstavljeni su rezultati EU projekta 'Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite'. Projekt, koji je ovim događanjem službeno priveden kraju, predstavlja značajan iskorak u jačanju sposobnosti i otpornosti sustava civilne zaštite. Nabavljena su dva višenamjenska helikoptera Subaru Bell 412EPX, vrijednosti ugovora od 36,3 milijuna eura.

VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar božićnih kolača, 18. dan: Mašinski keksi

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Baka Ana radi hrskave domaće kekse od maslaca koji masti nikoga neće ostaviti ravnodušnima

